 Azərbaycan Prezidenti Sadır Japarovu təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Sadır Japarovu təbrik edib

Qafar Ağayev11:21 - Bu gün
Azərbaycan Prezidenti Sadır Japarovu təbrik edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qırğız həmkarı Sadır Japarova təbrik məktubu ünvanlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, təbrikdə deyilir:

"Hörmətli Sadır Nurqojoyeviç,

Qardaş Qırğız Respublikasının müstəqilliyinin 35-ci ildönümü münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram.

Bu gün Qırğızıstan Sizin rəhbərliyiniz altında dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, sosial-iqtisadi tərəqqi və genişmiqyaslı quruculuq sahələrində mühüm nailiyyətlər əldə etmiş, beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz qazanmışdır. Qardaş ölkə olaraq Qırğızıstanın uğurlarına öz uğurumuz qədər sevinirik.

Ənənəvi dostluq və qardaşlıq telləri ilə bir-birinə bağlı olan Azərbaycan ilə Qırğızıstan arasında münasibətlərin ildən-ilə inkişaf edərək bu gün müttəfiqlik səviyyəsinə çatması və yeni mahiyyət kəsb etməsi məmnunluq doğurur. Bu yaxınlarda qonaqpərvər ölkənizə həyata keçirdiyim dövlət səfəri ölkələrimizin sıx tərəfdaşlıq əzmini və geniş əməkdaşlıq gündəliyinin olduğunu nümayiş etdirmiş, Azərbaycan-Qırğızıstan münasibətlərinin tarixində yeni mərhələnin əsasını qoymuşdur.

Əminəm ki, Azərbaycan-Qırğızıstan əlaqələri və müttəfiqliyi xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq bundan sonra da birgə səylərimizlə yüksələn xətt üzrə inkişaf etməyə və güclənməyə davam edəcək.

Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, qardaş Qırğız Respublikasına daim əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram".

Paylaş:
73

Aktual

Rəsmi

Bişkekdə İlham Əliyev ilə Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilir - YENİLƏNİB

1news TV

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Rəsmi

Prezident və birinci xanım Qırğızıstandadır - FOTO

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Sadır Japarovu təbrik edib

Rəsmi

Bişkekdə İlham Əliyev ilə Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilir - YENİLƏNİB

Prezident və birinci xanım Qırğızıstandadır - FOTO

Azərbaycan Prezidenti Sadır Japarovu təbrik edib

İlham Əliyev Şimali Kiprin Prezidentinə başsağlığı verib

Redaktorun seçimi

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

Sizin üçün xəbərlər

Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı təbrik edib

“Balıqçılıq haqqında” yeni Qanun təsdiqləndi

Formula 1 yarışları ilə bağlı viza prosedurları sadələşdirildi - SƏRƏNCAM

Prezident və birinci xanım Buxara şəhərində “Ark” qalası ilə tanış olublar

Son xəbərlər

Bişkekdə İlham Əliyev ilə Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilir - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:17

Zaqatalada “Niva” teplovozla toqquşub, xəsarət alan var - FOTO

Bu gün, 13:15

Kamran Əliyev: Azərbaycan və Çin Baş prokurorluqları arasında səmərəli əməkdaşlıq mövcuddur

Bu gün, 13:06

Yusif Eyvazov yenidən Anna Netrebko ilə eyni səhnədə - FOTO - VİDEO

Bu gün, 13:03

Sentyabrın ilk gününün havası açıqlanıb

Bu gün, 12:39

"Qarabağ" Dani Boltla yolları ayırıb

Bu gün, 12:25

199 nömrəli marşrutun bütün avtobusları dəyişdirilir

Bu gün, 12:17

"Zirə" tarixində üçüncü dəfə çempionata 3 qələbə ilə başlayıb

Bu gün, 12:15

Tramp: İran nüvə silahına sahib olmayacaq

Bu gün, 12:05

Azərbaycanda 1,1 milyon insanın pensiyası artırılacaq

Bu gün, 12:05

Prezident və birinci xanım Qırğızıstandadır - FOTO

Bu gün, 11:49

Sabirabadda narkotik tərkibli bitkilər yetişdirən şəxs həbs edilib

Bu gün, 11:39

Xüsusi icra məmuru olmaq istəyənlər üçün müsahibə mərhələsi başlayır

Bu gün, 11:24

Azərbaycan Prezidenti Sadır Japarovu təbrik edib

Bu gün, 11:21

Sentyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

Bu gün, 11:13

Tibb və təhsil işçilərinə güzəştli kredit imkanı – illik 8,5%-dən

Bu gün, 11:10

Balakənin sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 11:05

Bəzi yerlərdə leysan yağır - Faktiki hava

Bu gün, 11:00

Psixoloqun azyaşlıya vurmasının görüntüsü yayıldı: Oksana Rəsulova polisə müraciət etdi

Bu gün, 10:54

Bu qəsəbədə küçədə hamı xalatla gəzir

Bu gün, 10:54
Bütün xəbərlər