Cənubi Afrikada ölü tapılan qadınların sayı 11-ə çatdı
Cənubi Afrikanın Qautenq əyalətində iyul ayından bəri ölü tapılan qadınların sayı 11-ə yüksəlib.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, polis hadisələr arasında əlaqənin olub-olmadığını araşdırır.
Sonuncu meyit Sprinqs bölgəsində, Roksana yolunun yaxınlığında aşkarlanıb. Polis qadının 20 yaşlarının əvvəllərində olduğunu və qısa müddət əvvəl öldürüldüyünü bildirib.
Sentyabrın 26-da Tembisada meyiti tapılan Ntombifuthi Nxumalonun qətli ilə bağlı bir şübhəli saxlanılıb. Sentyabrın 17-də Daun Parkda ölü tapılan Jabulile Ntimbanın ölümü ilə bağlı isə iki qadın tutulub.
Hadisələr ölkədə qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı narahatlığı artırıb. Polis qətllərin bir-biri ilə əlaqəsini araşdırır.
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