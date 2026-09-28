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Cənubi Afrikada ölü tapılan qadınların sayı 11-ə çatdı

Oksana Orucova16:04 - Bu gün
Cənubi Afrikada ölü tapılan qadınların sayı 11-ə çatdı

Cənubi Afrikanın Qautenq əyalətində iyul ayından bəri ölü tapılan qadınların sayı 11-ə yüksəlib.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, polis hadisələr arasında əlaqənin olub-olmadığını araşdırır.

Sonuncu meyit Sprinqs bölgəsində, Roksana yolunun yaxınlığında aşkarlanıb. Polis qadının 20 yaşlarının əvvəllərində olduğunu və qısa müddət əvvəl öldürüldüyünü bildirib.

Sentyabrın 26-da Tembisada meyiti tapılan Ntombifuthi Nxumalonun qətli ilə bağlı bir şübhəli saxlanılıb. Sentyabrın 17-də Daun Parkda ölü tapılan Jabulile Ntimbanın ölümü ilə bağlı isə iki qadın tutulub.

Hadisələr ölkədə qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı narahatlığı artırıb. Polis qətllərin bir-biri ilə əlaqəsini araşdırır.

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