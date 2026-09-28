 Prokurorluğun bir qrup əməkdaşı medallarla təltif olundu - SƏRƏNCAM | 1news.az | Xəbərlər
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Prokurorluğun bir qrup əməkdaşı medallarla təltif olundu - SƏRƏNCAM

1news Redaksiyası10:34 - Bu gün
Prokurorluğun bir qrup əməkdaşı medallarla təltif olundu - SƏRƏNCAM

Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun bir qrup əməkdaşı təltif edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun aşağıdakı əməkdaşları təltif edilsinlər:

"Tərəqqi" medalı ilə

Abbasov Mahir Fəxrəddin oğlu

Əliyev Vüsal Azad oğlu

İsayev Orxan Elşad oğlu

Qarayev Teymur Fəxrəddin oğlu

"Prokurorluq orqanlarında qulluqda fərqlənməyə görə" medalı ilə

Abbasov Cabir Etibar oğlu

Abdullayev Vüsal Habil oğlu

Bağırov Taleh Vilayət oğlu

Bayramov Nəsir Yasin oğlu

Əhməd Rəcəb Nazim oğlu

Əsədov Şahin İlyas oğlu

Hacıyev Saleh Ruslan oğlu

İmanlı Cavid Oruc oğlu

İsgəndərov Əsgər Akif oğlu

İsmayılov Sahib İsmayıl oğlu

Qəhrəmanov Şöhrət Qazaxəli oğlu

Nəcəfzadə Samirə Yusif qızı

Osmanova Aynur Nəriman qızı

Rəhimli Tuqay Rafael oğlu

Səməndov Zöhrab Nəcəf oğlu

Şahverdiyev Atəş Möhbalı oğlu

Tofiqi Fuad Valeh oğlu

Yusifov Rövşən Şahin oğlu.

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