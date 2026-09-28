Prokurorluğun bir qrup əməkdaşı medallarla təltif olundu - SƏRƏNCAM
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun bir qrup əməkdaşı təltif edilib.
1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun aşağıdakı əməkdaşları təltif edilsinlər:
"Tərəqqi" medalı ilə
Abbasov Mahir Fəxrəddin oğlu
Əliyev Vüsal Azad oğlu
İsayev Orxan Elşad oğlu
Qarayev Teymur Fəxrəddin oğlu
"Prokurorluq orqanlarında qulluqda fərqlənməyə görə" medalı ilə
Abbasov Cabir Etibar oğlu
Abdullayev Vüsal Habil oğlu
Bağırov Taleh Vilayət oğlu
Bayramov Nəsir Yasin oğlu
Əhməd Rəcəb Nazim oğlu
Əsədov Şahin İlyas oğlu
Hacıyev Saleh Ruslan oğlu
İmanlı Cavid Oruc oğlu
İsgəndərov Əsgər Akif oğlu
İsmayılov Sahib İsmayıl oğlu
Qəhrəmanov Şöhrət Qazaxəli oğlu
Nəcəfzadə Samirə Yusif qızı
Osmanova Aynur Nəriman qızı
Rəhimli Tuqay Rafael oğlu
Səməndov Zöhrab Nəcəf oğlu
Şahverdiyev Atəş Möhbalı oğlu
Tofiqi Fuad Valeh oğlu
Yusifov Rövşən Şahin oğlu.