AMB 15 sentyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,2 % azalaraq 1,9613 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,005 % artaraq 2,0106 manat təşkil edib.
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