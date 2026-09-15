 AMB 15 sentyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

AMB 15 sentyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media09:15 - Bu gün
AMB 15 sentyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,2 % azalaraq 1,9613 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,005 % artaraq 2,0106 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9613
AUD 1,2106
BYN 0,5543
AED 0,4628
KRW 0,1256
CZK 0,0807
CNY 0,2533
DKK 0,2624
GEL 0,6522
HKD 0,2167
INR 0,0177
GBP 2,2924
SEK 0,1738
CHF 2,0779
ILS 0,5584
CAD 1,2218
KWD 5,5038
KZT 0,3787
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5355
MDL 0,0978
NOK 0,182
UZS 0,0144
PKR 0,6111
PLN 0,4517
RON 0,373
RUB 2,0106
RSD 0,0167
SGD 1,3365
SAR 0,4526
xdr 2,3281
TRY 0,035
TMT 0,4857
UAH 0,0381
JPY 1,0987
NZD 0,9784
XAU 7318,857
XAG 107,6749
XPT 3017,602
XPD 2194,037
Paylaş:
136

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransların iştirakçılarını qəbul edib - FOTO

Siyasət

Ceyhun Bayramov: 4 mindən çox Türkiyə şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri dünya səviyyəsində bənzəri olmayan münasibətlərdir

Cəmiyyət

Sabahın havası: Bakıda 33 dərəcə isti olacaq

İqtisadiyyat

AİB-in Azərbaycandakı fəaliyyətinin yeni istiqamətləri müzakirə olunub

Azərbaycan neftinin qiyməti 127 dolları ötüb

AMB 15 sentyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qızılın qiyməti yenidən ucuzlaşıb

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Nazir: Azərbaycan-Türkiyə enerji tərəfdaşlığında yeni strateji istiqamətlər formalaşır

Azərbaycan nefti bahalaşdı

İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu: Azərbaycan investorlar üçün nə vəd edir?

Təbii inhisarlarla bağlı 774 müraciət daxil olub: Ən çox şikayət elektrik enerjisindən edilib

Son xəbərlər

Ceyhun Bayramov: 4 mindən çox Türkiyə şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir

Bu gün, 14:44

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri dünya səviyyəsində bənzəri olmayan münasibətlərdir

Bu gün, 14:34

Türkiyə MN-dən Bakının azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım

Bu gün, 14:21

Onlara da xüsusi rütbə veriləcək

Bu gün, 14:06

Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərləri görüşə bilər

Bu gün, 14:00

Cəlilabadda fərdi yaşayış evi tamamilə yanıb

Bu gün, 13:57

Nehrəmdə yeni məktəb istifadəyə verilib

Bu gün, 13:39

AQP: Avqustda avtomobillərin median qiyməti 17 min manata yaxın olub

Bu gün, 13:17

Azərbaycan İtaliyaya birbaşa investisiya qoyululuşu 310 dəfə artırıb

Bu gün, 13:01

Polis relsləri oğurlayan 3 şəxsi hadisə yerində saxladı

Bu gün, 12:47

Sabahın havası: Bakıda 33 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:40

İlham Əliyev Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransların iştirakçılarını qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:32

“PAŞA Holding”in tərəfdaşlığı ilə 12 mindən çox aztəminatlı ailənin övladlarına məktəbli ləvazimatları təqdim edilib - FOTO

Bu gün, 12:20

Bürhanəddin Duran: Türk dünyasının gələcəyi ortaq baxışdan asılıdır

Bu gün, 12:02

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 7 məktəbdə ilk dəfə Bilik Günü qeyd edilib

Bu gün, 11:49

Nepalda sürüşmə nəticəsində ölənlərin sayı 1 396 nəfərə çatıb

Bu gün, 11:45

DTX-nın saxladığı Məqsəd Bağırov və Kamran Bilalov həbs edildi

Bu gün, 11:41

Türkiyə XİN Bakının azad olunmasının ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanı təbrik edib

Bu gün, 11:30

Yardımlıda 8 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

Bu gün, 11:13

"Neftçi" Premyer Liqanın ilk 5 turunda ən məhsuldar komanda olub

Bu gün, 11:00
Bütün xəbərlər