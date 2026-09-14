 Prezident İlham Əliyev 500 min dollarlıq mükafatının Qarabağ Dirçəliş Fonduna köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

Prezident İlham Əliyev 500 min dollarlıq mükafatının Qarabağ Dirçəliş Fonduna köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib

First News Media20:15 - 14 / 09 / 2026
Prezident İlham Əliyev 500 min dollarlıq mükafatının Qarabağ Dirçəliş Fonduna köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib

Sentyabrın 14-də Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsalam Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə görüş zamanı “Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı”nın sertifikatını dövlətimizin başçısına təqdim edib.

Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülhün əldə edilməsi ilə bağlı göstərdiyi səylərə görə 2026-cı il üzrə bu mükafata layiq görülüb.

Mükafatın şərtlərinə görə, Azərbaycan Prezidentinə 500 min ABŞ dolları məbləğində vəsait verilir.

Prezident İlham Əliyev bu məbləğin tam olaraq Qarabağ Dirçəliş Fonduna köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib.

Paylaş:
138

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev 500 min dollarlıq mükafatının Qarabağ Dirçəliş Fonduna köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib

Siyasət

“Sülh Körpüsü”nün Azərbaycan üzrə qrupu: Diplomatların Qarabağa səfəri mübahisə predmetinə çevrilməməlidir.

Cəmiyyət

Sabahdan Bakıda dövlət qurumlarında iş rejimi dəyişir

Mövqe

Bakalavr 3 il, magistr 1 il olacaq? - ŞƏRH

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev 500 min dollarlıq mükafatının Qarabağ Dirçəliş Fonduna köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib

Prezidentin sosial media hesablarında "SABAH.city" ilə bağlı video paylaşılıb

İlham Əliyevə "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın sertifikatı təqdim olunub

İlham Əliyev “SABAH.city” innovasiya şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib - FOTO

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev “SABAH.city” innovasiya şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib - FOTO

Azərbaycanda qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair Dövlət Proqramı təsdiq edilib

Prezident Qaradağda kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib

İlham Əliyevə "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın sertifikatı təqdim olunub

Son xəbərlər

“Sülh Körpüsü”nün Azərbaycan üzrə qrupu: Diplomatların Qarabağa səfəri mübahisə predmetinə çevrilməməlidir.

14 / 09 / 2026, 20:27

Prezident İlham Əliyev 500 min dollarlıq mükafatının Qarabağ Dirçəliş Fonduna köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib

14 / 09 / 2026, 20:15

Media və Yayım Şurasında Türkiyə nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

14 / 09 / 2026, 19:39

“Sovetski”də söküntü ərazisindən meyit tapıldı

14 / 09 / 2026, 17:54

MKA: "TikTok"da ödəniş sistemlərini təqlid edən saytlar aşkarlanıb

14 / 09 / 2026, 17:52

Sabahdan Bakıda dövlət qurumlarında iş rejimi dəyişir

14 / 09 / 2026, 17:49

Hikmət Hacıyev Türkiyədən gələn nümayəndə heyətini qəbul edib

14 / 09 / 2026, 17:40

Sabahdan Bakının marşrut xətlərinə rekord sayda avtobus buraxılır

14 / 09 / 2026, 17:21

Ramiz Mehdiyevin cinayət işi məhkəməyə göndərildi

14 / 09 / 2026, 17:10

Bakalavr 3 il, magistr 1 il olacaq? - ŞƏRH

14 / 09 / 2026, 16:49

Nazir: “Şagird sayı 40-dan çox olan cəmi 600 sinif var”

14 / 09 / 2026, 16:45

“Turanbank”: cüzi xalis mənfəət, “dövlət damcısı” və bankın 10 ildir sağalda bilmədiyi yara

14 / 09 / 2026, 16:22

Emin Əmrullayev: Qarabağ Universitetində tələbə sayı 3 500-ü ötəcək

14 / 09 / 2026, 16:17

Emin Əmrullayev: Ali təhsildə beynəlxalq ikili diplom proqramlarının əhatə dairəsi genişləndirilir

14 / 09 / 2026, 16:13

Məktəblərdə dərs saatları dəyişəcək? - Nazir açıqladı

14 / 09 / 2026, 16:12

Azərbaycan boksçuları Sofiyada keçiriləcək Avropa çempionatında iştirak edəcəklər

14 / 09 / 2026, 16:08

Emin Əmrullayev: Müəllimlik ixtisaslarına qəbul yerləri 3 690 nəfər azaldılıb

14 / 09 / 2026, 16:08

“Biz Çini qabaqlayırıq” - Tramp

14 / 09 / 2026, 15:58

Emin Əmrullayev: 356 mindən çox məzun attestat və diplomunu “myGov”dan elektron formada alıb

14 / 09 / 2026, 15:57

Emin Əmrullayev: “Rəqəmsal bacarıqlar” layihəsi 1001 məktəbi əhatə edəcək

14 / 09 / 2026, 15:54
Bütün xəbərlər