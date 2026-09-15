 İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 7 məktəbdə ilk dəfə Bilik Günü qeyd edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 7 məktəbdə ilk dəfə Bilik Günü qeyd edilib

First News Media11:49 - Bu gün
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 7 məktəbdə ilk dəfə Bilik Günü qeyd edilib

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 7 ümumi təhsil müəssisəsində ilk dəfə Bilik Günü qeyd edilib.

Bu barədə 1news.az-a Qarabağ Regional Təhsil İdarəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, siyahıya Ağdərə rayonu Aşağı Oratağ kənd tam orta məktəbi, Ağdam şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbi, Xankəndi şəhəri Kərkicahan qəsəbəsi 1 nömrəli tam orta məktəbi, Xocavənd rayonu Qırmızıbazar qəsəbə tam orta məktəbi, Xocavənd şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbi, Xocalı rayonu Təzəbinə kənd tam orta məktəbi, Xocalı rayonu Xanyurdu kənd tam orta məktəbi aiddir.

Qeyd edək ki, Qarabağ Regional Təhsil İdarəsi üzrə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 19 ümumi təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir.

Paylaş:
126

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransların iştirakçılarını qəbul edib - FOTO

Siyasət

Nazir: 4 mindən çox Türkiyə şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri dünya səviyyəsində bənzəri olmayan münasibətlərdir

Cəmiyyət

Sabahın havası: Bakıda 33 dərəcə isti olacaq

Cəmiyyət

Türkiyə MN-dən Bakının azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım

Onlara da xüsusi rütbə veriləcək

Cəlilabadda fərdi yaşayış evi tamamilə yanıb

Nehrəmdə yeni məktəb istifadəyə verilib

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Dplomatlar Xankəndi Dəmir Yolu və Avtovağzal Kompleksində tikinti işləri ilə tanış olublar

Sabah Bakıda yağış gözlənilir - PROQNOZ

Şirvan, İsmayıllı, Lənkəran və Xocavənddə ağaclar qanunsuz kəsilib

Sabahın havası AÇIQLANDI

Son xəbərlər

Nazir: 4 mindən çox Türkiyə şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir

Bu gün, 14:44

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri dünya səviyyəsində bənzəri olmayan münasibətlərdir

Bu gün, 14:34

Türkiyə MN-dən Bakının azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım

Bu gün, 14:21

Onlara da xüsusi rütbə veriləcək

Bu gün, 14:06

Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərləri görüşə bilər

Bu gün, 14:00

Cəlilabadda fərdi yaşayış evi tamamilə yanıb

Bu gün, 13:57

Nehrəmdə yeni məktəb istifadəyə verilib

Bu gün, 13:39

AQP: Avqustda avtomobillərin median qiyməti 17 min manata yaxın olub

Bu gün, 13:17

Azərbaycan İtaliyaya birbaşa investisiya qoyululuşu 310 dəfə artırıb

Bu gün, 13:01

Polis relsləri oğurlayan 3 şəxsi hadisə yerində saxladı

Bu gün, 12:47

Sabahın havası: Bakıda 33 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:40

İlham Əliyev Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransların iştirakçılarını qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:32

“PAŞA Holding”in tərəfdaşlığı ilə 12 mindən çox aztəminatlı ailənin övladlarına məktəbli ləvazimatları təqdim edilib - FOTO

Bu gün, 12:20

Bürhanəddin Duran: Türk dünyasının gələcəyi ortaq baxışdan asılıdır

Bu gün, 12:02

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 7 məktəbdə ilk dəfə Bilik Günü qeyd edilib

Bu gün, 11:49

Nepalda sürüşmə nəticəsində ölənlərin sayı 1 396 nəfərə çatıb

Bu gün, 11:45

DTX-nın saxladığı Məqsəd Bağırov və Kamran Bilalov həbs edildi

Bu gün, 11:41

Türkiyə XİN Bakının azad olunmasının ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanı təbrik edib

Bu gün, 11:30

Yardımlıda 8 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

Bu gün, 11:13

"Neftçi" Premyer Liqanın ilk 5 turunda ən məhsuldar komanda olub

Bu gün, 11:00
Bütün xəbərlər