İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 7 məktəbdə ilk dəfə Bilik Günü qeyd edilib
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 7 ümumi təhsil müəssisəsində ilk dəfə Bilik Günü qeyd edilib.
Bu barədə 1news.az-a Qarabağ Regional Təhsil İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, siyahıya Ağdərə rayonu Aşağı Oratağ kənd tam orta məktəbi, Ağdam şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbi, Xankəndi şəhəri Kərkicahan qəsəbəsi 1 nömrəli tam orta məktəbi, Xocavənd rayonu Qırmızıbazar qəsəbə tam orta məktəbi, Xocavənd şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbi, Xocalı rayonu Təzəbinə kənd tam orta məktəbi, Xocalı rayonu Xanyurdu kənd tam orta məktəbi aiddir.
Qeyd edək ki, Qarabağ Regional Təhsil İdarəsi üzrə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 19 ümumi təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir.
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