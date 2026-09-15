Türkiyə XİN Bakının azad olunmasının ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanı təbrik edib
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Qafqaz İslam Ordusunun Bakını erməni-bolşevik birləşmələrinin işğalından azad etməsinin 108-ci ildönümü ilə əlaqədar paylaşım edib.
1news.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Can Azərbaycanın paytaxtı Bakının işğaldan azad edilməsinin 108-ci ildönümü münasibətilə azərbaycanlı qardaşlarımızı ən səmimi arzularımızla təbrik edir, müstəqillik uğrunda canından keçən bütün şəhidlərimizi ehtiramla yad edirik".
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