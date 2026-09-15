Türkiyə səfiri Şəhidlər xiyabanı və Türk şəhidliyini ziyarət edib
Türkiyənin Azəbaycandakı səfiri Birol Akgün Nuri Paşanın komandanlığı altında Qafqaz İslam Ordusunun Bakını düşmən işğalından azad etməsinin 108-ci ildönümü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanı və Türk şəhidliyini ziyarət edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azəbaycandakı səfirliyi "X" hesabında paylaşım edib.
Bildirilib ki, ziyarətdə Türkiyə səfirliyinin əməkdaşları, hərbi attaşelik, müşavirlər, aidiyyəti qurum və təşkilatların nümayəndələri iştirak ediblər.
Birol Akgün mərasim çərçivəsində Türk şəhidliyinin önünə əklil qoyub, şəhid məzarlarına qərənfillər düzüb və xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb.
Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun Bakü’yü düşman işgalinden kurtarmasının 108. yıldönümü vesilesiyle, Türk ve Azerbaycan Şehitliklerinde, Büyükelçiliğimiz mensupları, Askeri Ataşeliğimiz, Müşavirlerimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerinin katılımıyla… pic.twitter.com/twrIEi6dee — Türkiye in Azerbaijan (@TC_BakuBE) September 15, 2026