 Nigar Məmmədova: “Türk Dövlətləri Təşkilatında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığının gücləndirilməsi zərurətdir” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Nigar Məmmədova: “Türk Dövlətləri Təşkilatında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığının gücləndirilməsi zərurətdir”

First News Media17:10 - Bu gün
Nigar Məmmədova: “Türk Dövlətləri Təşkilatında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığının gücləndirilməsi zərurətdir”

"Türk Dövlətləri Təşkilatının gündəliyi çox zəngindir və üzv ölkələr təhlükəsizlik sahəsində də əməkdaşlığı dərinləşdirməkdə maraqlıdır".

Bu fikirləri 1news.az-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Nigar Məmmədova deyib.

O bildirib ki, informasiya müharibələri, hibrid təhdidlər, transmilli cinayətkarlıq, dini ekstremizm, kiber risklər və müxtəlif ideoloji təsir mexanizmləri dövlətlərin milli təhlükəsizliyinin mühüm elementlərinə çevrilib. Prezident İlham Əliyevin ötən gün TDT-yə üzv ölkələrin təhlükəsizlik üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edərkən səsləndirdiyi fikirlər də bu dəyişən reallıqlar fonunda təşkilatın təhlükəsizlik əməkdaşlığının daha sistemli xarakter almasının vacibliyini təsdiqləyir.

Dövlət başçımızın çıxışında diqqət çəkən əsas məqamlardan biri təhlükəsizlik anlayışının genişləndirilməsi və ideoloji təhdidlərin ayrıca istiqamət kimi önə çəkilməsidir. Cənab Prezidentin də söylədiyi kimi, “ardıcıl inkişaf və konstitusiya quruluşunun qorunmasını təmin etmək üçün ölkələrimizə və xalqlarımıza zidd hər cür ideoloji təxribatlara qarşı birgə mübarizə aparmaq lazımdır.”  Bu yanaşma göstərir ki, müasir dövrdə dövlətlərin sabitliyinə təhlükə sərhəddən keçən silahlı qüvvə və ya ənənəvi təhlükəsizlik riski ilə yanaşı informasiya məkanında yayılan manipulyativ məzmun, xaricdən maliyyələşən təsir şəbəkələri, dezinformasiya və cəmiyyətdə parçalanma yaratmağa yönələn kampaniyalar da dövlətlərin dayanıqlılığına təsir göstərir. 

Bakıda keçirilən TDT ölkələrinin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısı məhz geniş müstəvidə müzakirəsi baxımından əhəmiyyətlidir. Prezident İlham Əliyevin toplantı iştirakçılarına müraciətində beynəlxalq terrorçuluq, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, dini ekstremizm, hibrid təhdidlər və kritik infrastrukturun mühafizəsi kimi istiqamətlər xüsusi qeyd olunur. Bu, TDT daxilində təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın yalnız ayrı-ayrı ölkələrin təcrübə mübadiləsi, həmçinin  ortaq risklərin müəyyənləşdirilməsi və onların qarşısının alınması üçün koordinasiya mexanizmlərinin gücləndirilməsi məsələsini gündəmə gətirir.

“Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin mütəmadi əsasda toplaşaraq aktual təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparması ortaq qlobal və regional təhdid və risklərin müəyyənləşdirilməsi və onların neytrallaşdırılması yollarının araşdırılması baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edir” - deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb.

Burada əsas məqam preventiv yanaşmadır. Belə ki, riskləri əvvəlcədən müəyyənləşdirmək və koordinasiyalı şəkildə qarşısını almaq bu gün əsas məsələlərdən biridir.

Prezident İlham Əliyev həmçinin beynəlxalq hüququn üstünlüyünün qorunmasına da diqqət çəkdi. Bildirdi ki, dünya siyasətində baş verən proseslər TDT coğrafiyasının strateji əhəmiyyətini artırır. Buna görə də təşkilat beynəlxalq məsələlərdə daha fəal rol oynamalıdır.

Dövlət başçısının da söylədiyi kimi, “biz birgə səylərlə çalışmalıyıq ki, TDT beynəlxalq məsələlərdə, beynəlxalq təhlükəsizlik, beynəlxalq ticarət, enerji təhlükəsizliyi və nəqliyyat bağlantıları ilə əlaqədar məsələlərdə daha böyük rol oynasın”.

Çıxışın ayrıca diqqət çəkən hissəsi milli-mənəvi dəyərlər və gənc nəslin tərbiyəsi ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyev TDT ölkələrinin oxşarlıqları sırasında milli prinsiplərə, milli özünüdərkə və mənəvi dəyərlərə bağlılığı xüsusi qeyd etdi. 
Qloballaşan informasiya məkanında gənclərin müxtəlif ideoloji və informasiya təsirlərinə daha açıq olması dövlətlər qarşısında yeni vəzifələr yaradır. Burada əsas məsələ gənclərin milli kimlik, tarix, dil və mədəniyyət barədə biliklərinin artırılması, eyni zamanda informasiya savadlılığının gücləndirilməsidir. 

Dövlət başçımızın da söylədiyi kimi, təhlükəsizlik şuraları arasında əməkdaşlıq TDT məkanında ortaq təhlükəsizlik arxitekturasının formalaşdırılmasına xidmət edir. Hesab edirəm ki, Bakıda aparılan müzakirələr effektiv nəticələr verəcək və təşkilat çərçivəsində təhlükəsizliyi daha da möhkəmləndirəcək.

Paylaş:
184

Aktual

Siyasət

Azərbaycan XİN-dən Fransaya sərt cavab: “Əsassız və qərəzli iddialardan çəkinin”

İqtisadiyyat

Daha az neft, daha çox pul: Körfəz müharibəsi SOCAR və qlobal neft sənayesi üçün nə vəd edir?

Cəmiyyət

Daha iki küçədə avtobus zolağı təşkil edilir

Cəmiyyət

Ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılan körpə həyata qaytarılıb - VİDEO

Siyasət

Azərbaycan XİN-dən Fransaya sərt cavab: “Əsassız və qərəzli iddialardan çəkinin”

Nigar Məmmədova: “Türk Dövlətləri Təşkilatında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığının gücləndirilməsi zərurətdir”

Kamaləddin Qafarov: “ Azərbaycan TDT daxilində fəal mövqeyə malikdir”

Azərbaycan XİN Çilini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Redaktorun seçimi

Daha az neft, daha çox pul: Körfəz müharibəsi SOCAR və qlobal neft sənayesi üçün nə vəd edir?

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Deputat: Prezidentin çıxışı Azərbaycanın tarixi irsi, Qarabağ və sülh gündəliyinə mühüm işıq saldı

Emin Əmrullayev: “Rəqəmsal bacarıqlar” layihəsi 1001 məktəbi əhatə edəcək

“Sülh Körpüsü”nün Azərbaycan üzrə qrupu: Diplomatların Qarabağa səfəri mübahisə predmetinə çevrilməməlidir.

Ərdoğandan Bakının azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı təbrik

Son xəbərlər

AMEA-nın əməkdaşları Gəncəsər monastırı ilə əlaqədar Ermənistanda yaradılan qalmaqala dair bəyanat yayıblar

Bu gün, 20:48

Trump Tower Tbilisi Gürcüstanın paytaxtına nəzər salan möhtəşəm təqdimat gecəsi ilə qlobal arenada debüt edib - FOTO

Bu gün, 20:36

Azərbaycan Hava Yolları “Mərkəzi Asiya və MDB-nin ən yaxşı regional aviaşirkəti” adına layiq görülüb

Bu gün, 20:09

Ölkənin 33 rayon və şəhərində müasir heyvan kəsimi məntəqələri qurulmalıdır - FOTO - VİDEO

Bu gün, 17:50

“Birliyin Gücü – 2026”: Üç ölkənin hərbçiləri birgə təlim keçirəcək - FOTO -VİDEO

Bu gün, 17:46

Daha iki küçədə avtobus zolağı təşkil edilir

Bu gün, 17:32

Azərbaycan XİN-dən Fransaya sərt cavab: “Əsassız və qərəzli iddialardan çəkinin”

Bu gün, 17:25

617 balla baytarlığı seçdi: “PAŞA Holding”ə daxil olan Agro Dairy gələcəyin baytarına dəstək oldu - FOTO

Bu gün, 17:22

Nigar Məmmədova: “Türk Dövlətləri Təşkilatında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığının gücləndirilməsi zərurətdir”

Bu gün, 17:10

Azərbaycan Hava Yolları və Milli Konservatoriya Milli Musiqi Gününə həsr olunan müsabiqə keçirib

Bu gün, 17:02

Bəzi rayonlara leysan və dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:46

Bakı-Quba yolunda qəza: 5 nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 16:33

Kamaləddin Qafarov: “ Azərbaycan TDT daxilində fəal mövqeyə malikdir”

Bu gün, 16:05

Bakıda avtobus zolağının vaxtı artırıldı

Bu gün, 16:01

Azərbaycanın ilk opera dirijoru Əbdülmüslüm Maqomayevin doğum günüdür

Bu gün, 15:48

Ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılan körpə həyata qaytarılıb - VİDEO

Bu gün, 15:28

Alban-Udi xristian dini icması diplomatik korpusun azad olunmuş ərazilərə səfərinə Ermənistanın revanşist münasibətini qınayıb

Bu gün, 15:11

General-mayor İsgəndər Allahverdiyev vəfat edib

Bu gün, 14:51

Afra Saraçoğlu saxlanılma qərarından sonra ilk dəfə danışdı - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:33

Sumqayıtda zəncirvari qəza: 6 avtomobil toqquşdu

Bu gün, 14:25
Bütün xəbərlər