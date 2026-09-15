 Prezident: Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh prosesi əminəm ki, uzunmüddətli olacaq | 1news.az | Xəbərlər
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Prezident: Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh prosesi əminəm ki, uzunmüddətli olacaq

First News Media16:39 - Bu gün
Prezident: Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh prosesi əminəm ki, uzunmüddətli olacaq

Prezident İlham Əliyev Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh prosesinin getdiyini və bu prosesin uzunmüddətli olacağına əminliyini bildirib.

1news.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev sentyabrın 15-də Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyevi, Türk Dövlətləri Təşkilatının müsəlman dini idarə rəhbərləri Şurasının üzvlərini və müşahidəçilərini, Yəhya Bakuvi beynəlxalq Konfransının həmtəşkilatçıları və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib.

Prezident əlavə edib ki, bu gün sülh var və müharibə dayanıb:

"Hər halda Azərbaycan dövlətinin mövqeyi bundan ibarətdir. Ancaq biz bizə qarşı, xalqımıza qarşı törədilən vəhşilikləri heç vaxt unutmayacağıq. Xocalı qurbanlarını unutmayacağıq, dağıdılmış məscidlərimizi, təhqir edilmiş mədəni ocaqlarımızı heç vaxt unutmayacağıq və bu yaddaş bizi daha da ayıq edəcək. Bu yaddaş imkan verməyəcək ki, biz yenə də şirin sözlərə aldanaq, imkan verməyəcəyik ki, yenə də xalqımıza qarşı hansısa məkrli planlar baş tutsun. Biz ayıq olmalıyıq, ayığıq və eyni zamanda, öz hərbi gücümüzü də artırırıq".

Dövlət başçısı qeyd edib ki, məhz hərbi güc və övladlarımızın qəhrəmanlığı nəticəsində Azərbaycan Ermənistanın işğalçı ordusunu öz torpaqlarından qovmub:

"Ona görə hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi bu gün Azərbaycanda çox geniş vüsət alıb. Hər kəs görür ki, bu gün dünya tamamilə dəyişib və güc amili ön plana çıxıb. "Kim güclüdür, o da haqlıdır" prinsipini biz ortaya atmamışıq. Amma biz mövcud olan reallıqlarla gərək hesablaşaq və təbii ki, hesablaşırıq. Bilirik ki, suverenliyimizin, ərazi bütövlüyümüzün, xalqımızın bundan sonra azad, müstəqil xalq kimi yaşamasının bir zəmanəti var, o da bizim iradəmiz, qətiyyətimiz, hərbi gücümüz, xalqımızın bir yumruq kimi birləşməsi, imanımız və milli dəyərlərimizdir".

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