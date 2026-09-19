“Elmlər Akademiyası” və “28 May”da sərnişin axını necə dəyişib? – VİDEO
Metro xətlərinin ayrılması layihəsinin başlanması nəticəsində yaranan böyük sərnişin axınına baxmayaraq avtobuslar fasiləsiz xidmət göstərir.
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirlindən 1news.az-a verilən məlumata görə, videoçarxlarda 17 sentyabr 07:30-19:30 saat aralığında sərnişin axını nümayiş olunub.
“Elmlər Akademiyası” m/st
“28 May” NMM
Avtobuslara minərkən növbəyə riayət etdiklə daha sürətli girişə və avtobusun daha tez yola düşməsinə imkan yaranır.
Sərnişinlərdən avtobusu gözləyərkən avtomobil yolunda deyil, səkidə dayanmaları xahiş olunur. Bu, avtobusların dayanacağa maneəsiz və təhlükəsiz yaxınlaşması üçün vacibdir.
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