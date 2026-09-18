Trump Tower Tbilisi Gürcüstanın paytaxtına nəzər salan möhtəşəm təqdimat gecəsi ilə qlobal arenada debüt edib - FOTO
Trump Tower Tbilisi sentyabrın 15-də çoxdan gözlənilən qlobal təqdimatını möhtəşəm açılış tədbiri ilə keçirib. Gürcüstandan və dünyanın müxtəlif ölkələrindən seçilən qonaqları bir araya gətirən gecə ölkənin ən iddialı daşınmaz əmlak layihələrindən birinin təqdimatını qeyd edib.
Gürcüstanın paytaxtına panoramik mənzərəsi olan Tbilisinin məşhur Funikulyorunda keçirilən yalnız dəvətlə girişin mümkün olduğu tədbirdə beynəlxalq biznes liderləri, layihə tərəfdaşları, investorlar, məşhurlar, sənətçilər, influencerlər və qlobal media nümayəndələri bir araya gəlib. Bu, təxminən 2 milyard ABŞ dolları dəyərində olan Downtown Tbilisi layihəsinin əsas simvolu olacaq Trump Tower Tbilisinin ilk rəsmi təqdimatı olub.
Tbilisinin işıqlarla bəzədilmiş şəhər panoramasının fonunda qonaqlara multimedia təqdimatı və rəsmi açılış vasitəsilə Trump Tower Tbilisinin konsepsiyası, memarlığı və həyat tərzi haqqında ilk baxış təqdim olunub. Gecədə gürcü mədəniyyəti beynəlxalq dəbdəbə ilə bir araya gəlib və proqram Grammy mükafatlı CeeLo Green və beynəlxalq səviyyədə tanınan DJ və prodüser Francis Mercier-in çıxışları ilə yekunlaşıb.
Tədbər sadəcə yeni bir qüllənin təqdimatından daha böyük məna daşıyıb. Bu, həmçinin Downtown Tbilisi layihəsinin və şəhərin Mərkəzi Parkının yanında planlaşdırılan yeni qarışıq istifadəli məkanın beynəlxalq miqyasda ilk böyük ictimai təqdimatı olub.
The Trump Organization-un İcraçı vitse-prezidenti Eric Trump bildirib: “Bu, insanların Trump Tower Tbilisinin arxasında dayanan miqyası və vizyonu görməsi üçün ilk real fürsət idi. Bu, həm layihə, həm də sürətlə regionun ən dinamik biznes və həyat tərzi məkanlarından birinə çevrilən Downtown Tbilisi üçün olduqca əhəmiyyətli mərhələdir. Biz Tbilisinin beynəlxalq investisiya və daşınmaz əmlak məkanı kimi gələcəyi üçün çox həyəcanlıyıq. Trump Tower Tbilisini rəsmi şəkildə təqdim etmək və Trump brendini şəhərə gətirməkdən böyük məmnunluq duyuruq.”
Trump Tower Tbilisi daha geniş Downtown Tbilisi layihəsinin bir hissəsi olaraq The Trump Organization ilə əməkdaşlıq çərçivəsində inkişaf etdirilir. Archi Group və INVIA Downtown Tbilisinin əsas tərəfdaşları və inkişaf etdiriciləridir. The Sapir Organization layihənin birgə inkişaf etdiricisi, Block Stone Capital, Finvest Georgia və Vector Group isə minoritar tərəfdaşlarıdır. Tərəfdaşlar birlikdə dərin yerli bazar biliklərini beynəlxalq təcrübə ilə birləşdirərək insanların Tbilisidə yaşamaq, işləmək, alış-veriş etmək və şəhəri təcrübədən keçirmək formasını dəyişdirməyi hədəfləyən əlamətdar məkan yaradırlar.
Layihənin mərkəzində Downtown Tbilisinin ilk inşa ediləcək qülləsi və əsas memarlıq simvolu olan Trump Tower Tbilisi dayanacaq. Vaşinqton D.C.-də yerləşən Gensler tərəfindən layihələndirilən 62 mərtəbəli qüllənin hündürlüyü təxminən 280 metr olacaq. Bu da onu Gürcüstanın ən hündür binasına çevirəcək və paytaxtın şəhər panoramasında yeni və diqqətçəkən görünüş yaradacaq.
Archi Group-un həmtəsisçisi və İdarə Heyətinin sədri Ilia Tsulaia bildirib: “Dünənki gecə həm Trump Tower Tbilisi, həm də Gürcüstan ətrafında yaranan böyük marağı nümayiş etdirdi. Bu gün alıcılarımızın dörddə birindən çoxu beynəlxalq alıcılardır və bu pay artmaqda davam edir. Tbilisi mənə Dubayın həqiqətən qlobal məkana çevrildiyi dövrü xatırladır. Trump Tower-in gəlişi Gürcüstana beynəlxalq etimadın güclü siqnalı və ölkənin inkişafında mühüm yeni fəsildir.”
INVIA-nın təsisçisi və baş direktoru Levan Pkhakadze bildirib: “Tbilisi gələcəyin şəhəridir və bu təqdimat ətrafında yaranan enerji burada baş verənlərə beynəlxalq marağın nə qədər böyük olduğunu göstərdi. Trump Tower Tbilisi qlobal dizaynı, Trump brendinin irsini və yerli bazar üzrə dərin təcrübəni bir araya gətirir. Bu, olduqca fərqli elementlərin birləşməsidir və Gürcüstanın davamlı inkişafına olan inamımızı əks etdirir.”
The Sapir Organization-un sədri və baş direktoru Alex Sapir bildirib: “Trump Tower Tbilisini belə seçilən beynəlxalq auditoriya qarşısında təqdim etməkdən çox məmnun olduq. Bu, transformativ layihədir — miqyası, memarlığı və ambisiyası ilə Tbilisinin şəhər panoramasını yenidən formalaşdırmaq və regionda yüksək səviyyəli yaşayış layihələri üçün yeni standart müəyyən etmək potensialına malikdir.”
Tbilisinin Mərkəzi Parkının yanında, 8 hektarlıq ərazidə yerləşən Downtown Tbilisi altı qüllədən və təxminən 600 min kvadratmetr ümumi tikinti sahəsindən ibarət yeni “şəhər daxilində şəhər” kimi nəzərdə tutulub. Təxminən 2 milyard ABŞ dolları dəyərində olan baş plan 46 500 kvadrat metr pərakəndə satış sahəsini, 42 min kvadrat metr ofis sahəsini, 42 min kvadrat metr hotel sahəsini və 251 min kvadrat metr yaşayış sahəsini əhatə edəcək.
Miami-də yerləşən Bal Harbour Shops-dan ilhamlanan Downtown Tbilisinin podium hissəsindəki pərakəndə satış məkanı lüks mağazaları və premium restoranları bitişik parkla birləşdirərək sakinlər, ziyarətçilər və ətraf icma üçün qapalı və açıq məkanları bir araya gətirən bir məkan yaradacaq.
Trump Tower Tbilisinin rezidensiyaları şəhər və park həyat tərzini bir araya gətirəcək. Burada bitişik Mərkəzi Parka özəl giriş, abadlaşdırılmış terraslar və istirahət məkanları, həmçinin küçə səviyyəsində beynəlxalq səviyyəli restoranlar və lüks mağazalar nəzərdə tutulur. Studio rezidensiyaların qiyməti təxminən 290 000 ABŞ dollarından başlayacaq, bir kvadrat metr üçün qiymətlər isə təxminən 7000 ABŞ dollarıdan başlayır.
Layihənin maliyyələşdirilməsi Gürcüstanın aparıcı banklarından olan TBC Bank və Bank of Georgia tərəfindən təqdim edilən hərtərəfli maliyyələşdirmə paketi vasitəsilə həyata keçirilir. Bu bankların ana qrupları London Fond Birjasında listinqdədir.
Təqdimat Gürcüstanın beynəlxalq investorlar, sakinlər və ziyarətçilər arasında artan maraq cəlb etdiyi bir dövrdə baş tutub. Avropa və Asiyanın kəsişməsində yerləşən ölkədə son dörd il ərzində orta illik real iqtisadi artım təxminən 9 faiz təşkil edib. Ölkənin geniş azad ticarət sazişləri şəbəkəsi isə təxminən 2,3 milyard istehlakçını əhatə edən bazarlara çıxış imkanı yaradır.
Bununla belə, sentyabrın 15-də Tbilisinin üzərində bir araya gələn yüzlərlə qonaq üçün gecə yeni layihənin təqdimatından daha çox, şəhərin gələcəyinin qeyd olunması idi. Aşağıda Gürcüstan paytaxtının işıqları, səhnədə beynəlxalq səviyyəli əyləncə proqramı, biznes, hökumət və daşınmaz əmlak sektorunun liderlərinin bir araya gəldiyi tədbirdə Trump Tower Tbilisi rəsmi olaraq öz gəlişini elan edib və investisiya, biznes və yüksək səviyyəli şəhər həyatının inkişaf etdiyi məkanlardan biri kimi getdikcə daha çox diqqət çəkən Tbilisini beynəlxalq gündəmə çıxarıb.
https://www.instagram.com/archi.development?stkn=cHNyZXdrdmM3b2Jy
https://www.instagram.com/downtown_tbilisi?stkn=enQyamlkamx4Z3c1
https://www.instagram.com/trumptowertbilisi?stkn=cDA5MnZtenpseDJv