XİN Kitts və Nevis xalqını Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Kitts və Nevis xalqını Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"Müqəddəs Kitts və Nevis xalqını, hökumətini Milli Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirik!
Milli Gününüz mübarək!", - qeyd olunub.
Warm congratulations to the people and the Government of St. Kitts and Nevis on the occasion of the National Day!
Happy National Day! 🇦🇿 🇰🇳#St.KittsandNevis pic.twitter.com/IKTel4dD6u — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 19, 2026
223