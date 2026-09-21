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İqtisadiyyat

Mərkəzi Bank bu günün valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media09:38 - Bu gün
Mərkəzi Bank bu günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,11 % azalaraq 1,9507 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,19 % artaraq 2,0170 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9507

100 Rusiya rublu

2,0170

1 Avstraliya dolları

1,2117

1 Belarus rublu

0,5543

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1229

1 Çexiya kronu

0,0801

1 Çin yuanı

0,2539

1 Danimarka kronu

0,2609

1 Gürcü larisi

0,6532

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0177

1 İngilis funt sterlinqi

2,2742

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1728

1 İsveçrə frankı

2,0654

1 İsrail şekeli

0,5608

1 Kanada dolları

1,2138

1 Küveyt dinarı

5,5164

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3797

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5362

1 Moldova leyi

0,0971

1 Norveç kronu

0,1804

100 Özbək somu

0,0144

100 Pakistan rupisi

0,6125

1 Polşa zlotası

0,4471

1 Rumıniya leyi

0,3706

1 Serbiya dinarı

0,0166

1 Sinqapur dolları

1,3325

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4526

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3195

Türk lirəsi

0,0348

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0380

Yapon yeni

1,0827

Yeni Zelandiya dolları

0,9730

Qızıl

7404,7410

Gümüş

112,5698

Platin

3059,4900

Palladium

2229,0910

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