 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media09:20 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,07 % artaraq 1,9627 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,36 % artaraq 2,0178 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9627

100 Rusiya rublu

2,0178

1 Avstraliya dolları

1,2120

1 Belarus rublu

0,5543

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1246

1 Çexiya kronu

0,0808

1 Çin yuanı

0,2533

1 Danimarka kronu

0,2625

1 Gürcü larisi

0,6523

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0177

1 İngilis funt sterlinqi

2,2924

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1739

1 İsveçrə frankı

2,0767

1 İsrail şekeli

0,5601

1 Kanada dolları

1,2205

1 Küveyt dinarı

5,5085

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3788

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5371

1 Moldova leyi

0,0977

1 Norveç kronu

0,1821

100 Özbək somu

0,0144

100 Pakistan rupisi

0,6112

1 Polşa zlotası

0,4521

1 Rumıniya leyi

0,3729

1 Serbiya dinarı

0,0167

1 Sinqapur dolları

1,3354

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4526

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3272

Türk lirəsi

0,0349

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna qrivnası

0,0381

Yapon yeni

1,0947

Yeni Zelandiya dolları

0,9766

Qızıl

7347,2640

Gümüş

109,7384

Platin

3050,9475

Palladium

2237,2425

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