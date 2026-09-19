İlham Əliyev neft sənayesi işçilərini təltif edib - ADLAR
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev neft sənayesi işçilərinin təltif edilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.
1news.az xəbər verir ki, onlar Azərbaycan neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə təltif ediliblər.
3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə
Bağırova Ülviyə Adil qızı
Bayatlı Tamam Fərman qızı
Cəfərov Teymur Vaqif oğlu
Əhmədov Zakir Xuduş oğlu
Quliyev Cahid Allahverdi oğlu
Quliyev Mübariz Maşallah oğlu
Quliyev Rəfael Həsənxan oğlu
Rüstəmov Nağı Bəxtiyar oğlu
Rüstəmov Rauf İsmət oğlu
Vəliyev Rasim Vəli oğlu
"Tərəqqi" medalı ilə
Abbasov Zavur Ağaxan oğlu
Abdullayev Murad Çingiz oğlu
Aslanov Raiq Fəhrad oğlu
Cəfərov Xəyal Vilayət oğlu
Eyvazov Teymur Əlisultan oğlu
Haxıyev Güləhməd Camal oğlu
Həşimov Zakir Əlikram oğlu
Mahmudlu Rauf Malik oğlu
Məhərrəmli Turxan Mətləb oğlu
Məmməd-Həsənov Elşad Aslan oğlu
Mərdanov Nuru Odlar oğlu
Mirzəyev Kənan Eldar oğlu
Mqebrişvili Zaza
Mustafayev Elton Kərəm oğlu
Mustafayev Nurlan Zakir oğlu
Nuriyev Nahid Maşalla oğlu
Sulhan Ebru Tevfik
Yusifov Vidadi İbrahim oğlu.