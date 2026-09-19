 İlham Əliyev neft sənayesi işçilərini təltif edib - ADLAR | 1news.az | Xəbərlər
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İlham Əliyev neft sənayesi işçilərini təltif edib - ADLAR

14:07 - Bu gün
İlham Əliyev neft sənayesi işçilərini təltif edib - ADLAR

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev neft sənayesi işçilərinin təltif edilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.

1news.az xəbər verir ki, onlar Azərbaycan neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə təltif ediliblər.

3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

Bağırova Ülviyə Adil qızı

Bayatlı Tamam Fərman qızı

Cəfərov Teymur Vaqif oğlu

Əhmədov Zakir Xuduş oğlu

Quliyev Cahid Allahverdi oğlu

Quliyev Mübariz Maşallah oğlu

Quliyev Rəfael Həsənxan oğlu

Rüstəmov Nağı Bəxtiyar oğlu

Rüstəmov Rauf İsmət oğlu

Vəliyev Rasim Vəli oğlu

"Tərəqqi" medalı ilə

Abbasov Zavur Ağaxan oğlu

Abdullayev Murad Çingiz oğlu

Aslanov Raiq Fəhrad oğlu

Cəfərov Xəyal Vilayət oğlu

Eyvazov Teymur Əlisultan oğlu

Haxıyev Güləhməd Camal oğlu

Həşimov Zakir Əlikram oğlu

Mahmudlu Rauf Malik oğlu

Məhərrəmli Turxan Mətləb oğlu

Məmməd-Həsənov Elşad Aslan oğlu

Mərdanov Nuru Odlar oğlu

Mirzəyev Kənan Eldar oğlu

Mqebrişvili Zaza

Mustafayev Elton Kərəm oğlu

Mustafayev Nurlan Zakir oğlu

Nuriyev Nahid Maşalla oğlu

Sulhan Ebru Tevfik

Yusifov Vidadi İbrahim oğlu.

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