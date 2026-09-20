192 ad ki, unutmayacağıq: 19-20 sentyabr şəhidlərinin fotoları
Bu gün 2023-cü ilin sentyabr hadisələrini xatırlayarkən, ilk növbədə Vətəni uğrunda canını verənləri yada salmaq lazımdır.
2023-cü il sentyabrın 19-20-də keçirilən antiterror əməliyyatı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasında mühüm mərhələ oldu. Bundan sonra sülh prosesi yeni dinamika qazandı, 2025-ci il avqustun 8-də isə Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinin mətnini paraflayıb.
Sülhə gedən yol asan olmayıb. Bakıda dəfələrlə vurğulanıb ki, məhz ərazi bütövlüyünün bərpası və uzun illər davam edən münaqişənin sona çatması tam dəyərli sülh dialoquna keçid üçün zəruri şərtlər yaradıb.
2023-cü il sentyabrın 19-20-də lokal antiterror tədbirləri zamanı Azərbaycanın 192 hərbi qulluqçusu həlak olub - Müdafiə Nazirliyinin 180 hərbi qulluqçusu və Daxili İşlər Nazirliyinin 12 hərbi qulluqçusu.
Bu gün biz Vətən uğrunda canını verənləri xatırlayırıq. O günlərdə həlak olan 192 şəhidin fotolarını təqdim edirik.
Onların hər birinin xatirəsi əbədi olaraq Azərbaycan tarixinin bir parçası olaraq qalacaq.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!