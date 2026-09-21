Türkiyədə zəlzələ olub
Türkiyədə 5 maqnitudalı zəlzələ olub.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD) "X" sosial media hesabında məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Adana vilayətinin Saimbeyli rayonunda baş verən yeraltı təkan Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri və Qaziantep vilayətlərində də hiss edilib.
Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02’de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5.0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen… https://t.co/PdrtlGHkpo — AFAD (@AFADBaskanlik) September 21, 2026
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