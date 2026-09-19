 “Formula-1”ə görə bəzi avtobusların hərəkət sxemi dəyişdirilir - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

“Formula-1”ə görə bəzi avtobusların hərəkət sxemi dəyişdirilir - SİYAHI

First News Media14:15 - Bu gün
“Formula-1”ə görə bəzi avtobusların hərəkət sxemi dəyişdirilir - SİYAHI

Bakıda keçiriləcək “Formula-1 Azərbaycan Qran-Prisi 2026” ilə əlaqədar paytaxtın bir sıra yollarında nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq.

1news.az xəbər verir ki, məhdudiyyətlərlə əlaqədar müntəzəm və ekspres avtobusların hərəkəti alternativ küçələr üzrə təşkil ediləcək.

Belə ki, sentyabrın 19-u saat 21:00-dan sentyabrın 21-i saat 00:00-dək 13 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdiriləcək.

1, 2, 4, 10, 20, 32, 46, 88A, 120, 120E və H1 nömrəli marşrutlar Dilarə Əliyeva və Kövkəb Səfərəliyeva küçələri, Neftçilər prospekti ilə hərəkət etdikdən sonra öz hərəkət sxemləri üzrə fəaliyyət göstərəcək.

125 nömrəli marşrut Neftçilər prospekti, Rəşid Behbudov və Dilarə Əliyeva küçələri ilə hərəkət edəcək.

M9 nömrəli ekspres marşrutun “Həzi Aslanov” metrostansiyası istiqamətində hərəkəti Dilarə Əliyeva və Kövkəb Səfərəliyeva küçələri, Neftçilər prospekti ilə təşkil olunacaq, daha sonra avtobuslar öz hərəkət sxemi üzrə fəaliyyət göstərəcək.

Sentyabrın 21-dən 26-dək isə 26 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdiriləcək.

1, 2, 4, 20, 46, 88A, 120, 120E və H1 nömrəli marşrutlar Kövkəb Səfərəliyeva küçəsi və Neftçilər prospekti ilə hərəkət edəcək.

20, 88A və 120E nömrəli marşrutların mərkəz istiqamətində hərəkəti Afiyəddin Cəlilov, Yusif Səfərov və 28 May küçələri ilə təşkil ediləcək.

M9 nömrəli marşrutun “Elmlər Akademiyası” metrostansiyası istiqamətində hərəkəti Yusif Səfərov, 28 May və Rəşid Behbudov küçələri ilə təşkil ediləcək. Əks istiqamətdə isə avtobuslar Dilarə Əliyeva və Kövkəb Səfərəliyeva küçələri, Neftçilər prospekti ilə hərəkət etdikdən sonra öz hərəkət sxemi üzrə fəaliyyət göstərəcək.

5 nömrəli marşrut iki istiqamət üzrə xidmət göstərəcək. Birinci istiqamət “Nəriman Nərimanov” metrostansiyası – Süleyman Rəhimov küçəsini, ikinci istiqamət isə Salyan şosesi – Bibiheybət məscidi – Bakı Funikulyoru (Bəhram Gur heykəli) xəttini əhatə edəcək.

6 nömrəli marşrut da iki istiqamətdə fəaliyyət göstərəcək. Birinci istiqamət “Azadlıq prospekti” metrostansiyası – Axundov bağını, ikinci istiqamət isə 20-ci Sahə – Bəhram Gur heykəlini əhatə edəcək.

61 nömrəli marşrutun Mərkəzi Bank istiqamətində hərəkəti Səməd Vurğun, Şəmsi Bədəlbəyli və Rəşid Behbudov küçələri ilə, son dayanacaq məntəqəsinə qədər təşkil ediləcək.

65 nömrəli marşrutun “İçərişəhər” metrostansiyası istiqamətində hərəkəti Murtuza Muxtarov, Əhməd Cavad küçələri və Azərbaycan prospekti ilə, son dayanacaq məntəqəsinə qədər təmin ediləcək.

88 nömrəli marşrutun “28 May” metrostansiyası istiqamətində hərəkəti Azadlıq prospekti və Füzuli küçəsi ilə, son dayanacaq məntəqəsinə qədər təşkil ediləcək.

10, 18, 31, 37, 53, 77 və 205 nömrəli marşrutların “İçərişəhər” metrostansiyası istiqamətində hərəkəti Şeyx Şamil, Lermontov və Bünyad Sərdarov küçələri ilə, son dayanacaq məntəqəsinə qədər təmin ediləcək.

125 nömrəli marşrutun “28 May” metrostansiyası istiqamətində hərəkəti Lökbatan dairəsi – İpək yolu (Dairəvi yol) – Mikayıl Müşfiq küçəsi – Badamdar dairəsi – Mikayıl Müşfiq küçəsi – Abdulla Şaiq küçəsi – Mirzəağa Əliyev küçəsi – Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi – Azadlıq prospekti – Dilarə Əliyeva küçəsi – Puşkin küçəsi (son dayanacaq məntəqəsi) üzrə təşkil ediləcək.

149 və 149E nömrəli marşrutlar Sahil qəsəbəsindən “Binə” ticarət mərkəzinə (“Lökbatan” NMM) qədər fəaliyyət göstərəcək.

195E nömrəli marşrut isə Ələt qəsəbəsindən “Binə” ticarət mərkəzinə (“Lökbatan” NMM) qədər fəaliyyət göstərəcək.

Qeyd edək ki, 72 və E1 nömrəli marşrutların fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılacaq.

Paylaş:
186

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev neft sənayesi işçilərini təltif edib - ADLAR

İqtisadiyyat

Daha az neft, daha çox pul: Körfəz müharibəsi SOCAR və qlobal neft sənayesi üçün nə vəd edir?

Cəmiyyət

Prezidentin köməkçisi Pəncəli Teymurovun ailəsindəki xoş gündə - FOTO

Mövqe

Antiterror Tədbirlərinin görünən və görünməyən tərəfləri – “Onun arxasında illərlə formalaşan strateji xətt dayanırdı” - ...

Cəmiyyət

Dolu düşüb, leysan xarakterli yağış yağır - Faktiki hava açıqlandı

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu Formula 1 ərəfəsində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Bakıda yaşayış binasında yanğın olub

67 yaşlı kişi bıçaqlandı - Arvadı şübhəli bilinir

Redaktorun seçimi

Daha az neft, daha çox pul: Körfəz müharibəsi SOCAR və qlobal neft sənayesi üçün nə vəd edir?

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

“McDonald’s Azərbaycan” ölkə üzrə şəhid ailələrinin birinci sinif şagirdlərini məktəb ləvazimatları ilə təmin etdi - FOTO

Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri Vaqif Novruzov vəfat edib

Sabahın havası: Bakıda 33 dərəcə isti olacaq

34 dərəcə isti olacaq - “Bilik günü”nün havası açıqlandı

Son xəbərlər

Dolu düşüb, leysan xarakterli yağış yağır - Faktiki hava açıqlandı

Bu gün, 17:31

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu Formula 1 ərəfəsində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 17:19

Azərbaycan və Almaniya iqlim sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

Bu gün, 17:05

Bakıda yaşayış binasında yanğın olub

Bu gün, 16:48

67 yaşlı kişi bıçaqlandı - Arvadı şübhəli bilinir

Bu gün, 16:31

Elçin Əhmədov: 2023-cü ilin sentyabr hadisələri Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar yaratdı - ŞƏRH

Bu gün, 16:27

Füzulidə ağır olub - Ölən və yaralananlar var

Bu gün, 16:12

Prezidentin köməkçisi Pəncəli Teymurovun ailəsindəki xoş gündə - FOTO

Bu gün, 15:53

İki ay əvvəl Həkəri çayında boğulan 64 yaşlı kişinin meyiti tapılıb

Bu gün, 15:17

Antiterror Tədbirlərinin görünən və görünməyən tərəfləri – “Onun arxasında illərlə formalaşan strateji xətt dayanırdı” - ŞƏRH

Bu gün, 15:03

“Formula-1”ə görə bəzi avtobusların hərəkət sxemi dəyişdirilir - SİYAHI

Bu gün, 14:15

Dövlət başçısı keçmiş futbolçu İsgəndər Cavadovu təltif etdi

Bu gün, 14:12

23 saat davam edən əməliyyatlar hansı reallıqları ortaya çıxardı? – Politoloqdan mühüm mesajlar

Bu gün, 14:10

İlham Əliyev neft sənayesi işçilərini təltif edib - ADLAR

Bu gün, 14:07

Elçin Yusubov Rumıniya Prezidentinin müşaviri tərəfindən qəbul olunub və Alba-Yuliya şəhərinin meri ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 13:43

Ötən gün qanunsuz saxlanılan 16 tüfəng aşkarlanıb

Bu gün, 13:10

Üzeyir Hacıbəylinin Azərbaycan mədəniyyəti tarixində və peşəkar musiqi sənətinin inkişafında rolu

Bu gün, 13:05

Ombudsman: Ermənilərin saxlanma şəraiti və hüquqlarının təminatı ilə bağlı iddialar əsassızdır

Bu gün, 12:48

Qaxda qəza olub: Xəsarət alanlar var

Bu gün, 12:45

Ordubadda “Cənnətin iqamətgahı” sənədli-musiqili-etnoqrafik filminin yerli premyerası keçirilib

Bu gün, 12:34
Bütün xəbərlər