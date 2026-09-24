 Formula 1 trekində ilk dəfə kütləvi qaçış olub - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Formula 1 trekində ilk dəfə kütləvi qaçış olub - FOTO

First News Media10:37 - Bu gün
Formula 1 trekində ilk dəfə kütləvi qaçış olub - FOTO

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi çərçivəsində Bakı Şəhər Halqasında fərqli idman tədbiri – BCC F1 Weekend Run qaçışı keçirilib. Təxminən 250 iştirakçı Formula 1 trekinin 6 kilometrlik tam dövrəsini qət edib.

Bu barədə 1news.az-a Bakı Şəhər Halqasından məlumat verilib.

Tədbirdə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov iştirak edib.

Qaçış saat 22:00-da başlayıb. İştirakçılar Formula 1 bolidlərinin hərəkət etdiyi istiqamətdə trekin tam dövrəsini qət ediblər.

BCC F1 Weekend Run sağlam həyat tərzinin təşviqi, komanda ruhunun gücləndirilməsi və yarış həftəsi ərəfəsində birlik ab-havasının yaradılması məqsədilə təşkil olunub. Bu dəfə əsas məqsəd sürət və nəticə deyil, iştirak, qarşılıqlı dəstək və idmana olan sevgi olub.

Qaçış Qran-Pri həftəsinin tədbirlərindən birinə çevrilərək iştirakçılara Bakı Şəhər Halqasını fərqli şəkildə kəşf etmək imkanı yaradıb. Onlar adətən tribunadan izlədikləri trekə bu dəfə birbaşa çıxaraq Formula 1 ab-havasını yaxından hiss ediblər.

Qeyd edək ki, Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi 24–26 sentyabr tarixlərində Bakıda keçiriləcək.

Paylaş:
207

Aktual

Rəsmi

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizmi tətbiq ediləcək

Cəmiyyət

Finiş xəttindən kənarda: Böyük beynəlxalq yarış Azərbaycanın turizm iqtisadiyyatında artıma necə təkan verir

Mövqe

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Cəmiyyət

Bakıda daha bir küçədə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib

Cəmiyyət

Moskva prospektində 6 yeni dayanacaq pavilyonu quraşdırılır

Ceyhun Bayramov Albaniyanın xarici işlər naziri ilə görüşüb

Banklardan kartlarla bağlı yeni qərar Vətəndaşlara məhdudiyyət tətbiq edilir

DİN-dən “Formula-1” yarışı ilə bağlı sürücülərə və piyadalara müraciət

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Ölkənin 33 rayon və şəhərində müasir heyvan kəsimi məntəqələri qurulmalıdır - FOTO - VİDEO

67 yaşlı kişi bıçaqlandı - Arvadı şübhəli bilinir

Bakıda yaşayış binasında yanğın olub

İki ay əvvəl Həkəri çayında boğulan 64 yaşlı kişinin meyiti tapılıb

Son xəbərlər

Moskva prospektində 6 yeni dayanacaq pavilyonu quraşdırılır

Bu gün, 17:56

Ceyhun Bayramov Albaniyanın xarici işlər naziri ilə görüşüb

Bu gün, 17:48

Banklardan kartlarla bağlı yeni qərar Vətəndaşlara məhdudiyyət tətbiq edilir

Bu gün, 17:43

DİN-dən “Formula-1” yarışı ilə bağlı sürücülərə və piyadalara müraciət

Bu gün, 17:22

Azərbaycan Qvineya-Bisau, Palau və Dominikan Respublikasına texniki yardım göstərəcək

Bu gün, 17:08

Bakıda İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçiriləcək

Bu gün, 17:02

FHN-dən hava ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ: Yüngül tikililərdən uzaq durun

Bu gün, 16:56

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizmi tətbiq ediləcək

Bu gün, 16:42

Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib

Bu gün, 16:26

Sabah külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:24

Expressbank sahibkarlara 100 000 AZN-dək mikro kredit təklif edir

Bu gün, 16:14

Böyük Qayıdışa dair II Dövlət Proqramının layihəsi Prezidentə təqdim olunub

Bu gün, 16:05

Qazaxda 4 hektar ərazidə yanğın baş verib - VİDEO

Bu gün, 16:01

“Birliyin Gücü – 2026” təlimində məşqlər uğurla davam edir - VİDEO

Bu gün, 15:51

Narkotik əməliyyatları: 6 nəfər saxlanıldı, 132 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 15:29

Bakıda daha bir küçədə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib

Bu gün, 15:12

Azərbaycan XİN Qazaxıstana başsağlığı verib

Bu gün, 15:01

Dağ-mədən və metallurgiya strategiyasının iki əsas hədəfi  

Bu gün, 14:15

Ermənistan Azərbaycana alüminium folqa ixracını açıqladı

Bu gün, 13:44

Qazaxıstanda təlim zamanı 9 hərbçi həlak olub

Bu gün, 13:31
Bütün xəbərlər