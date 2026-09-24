Formula 1 trekində ilk dəfə kütləvi qaçış olub - FOTO
Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi çərçivəsində Bakı Şəhər Halqasında fərqli idman tədbiri – BCC F1 Weekend Run qaçışı keçirilib. Təxminən 250 iştirakçı Formula 1 trekinin 6 kilometrlik tam dövrəsini qət edib.
Bu barədə 1news.az-a Bakı Şəhər Halqasından məlumat verilib.
Tədbirdə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov iştirak edib.
Qaçış saat 22:00-da başlayıb. İştirakçılar Formula 1 bolidlərinin hərəkət etdiyi istiqamətdə trekin tam dövrəsini qət ediblər.
BCC F1 Weekend Run sağlam həyat tərzinin təşviqi, komanda ruhunun gücləndirilməsi və yarış həftəsi ərəfəsində birlik ab-havasının yaradılması məqsədilə təşkil olunub. Bu dəfə əsas məqsəd sürət və nəticə deyil, iştirak, qarşılıqlı dəstək və idmana olan sevgi olub.
Qaçış Qran-Pri həftəsinin tədbirlərindən birinə çevrilərək iştirakçılara Bakı Şəhər Halqasını fərqli şəkildə kəşf etmək imkanı yaradıb. Onlar adətən tribunadan izlədikləri trekə bu dəfə birbaşa çıxaraq Formula 1 ab-havasını yaxından hiss ediblər.
Qeyd edək ki, Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi 24–26 sentyabr tarixlərində Bakıda keçiriləcək.