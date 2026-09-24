YAP-ın VIII Qurultayının keçiriləcəyi tarix məlum olub
Yeni Azərbaycan Partiyasının VIII Qurultayının keçiriləcəyi tarix məlum olub.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, qurultay oktyabrın 2-də Heydər Əliyev Mərkəzində keçiriləcək.
Artıq bununla bağlı qurultay iştirakçıları bu gün məlumatlandırılıb.
Qeyd edək ki, YAP-ın Nizamnaməsinə əsasən, qurultay Partiyanın İdarə Heyəti tərəfindən 5 ildə bir dəfədən az olmayaraq çağırılır.
YAP-ın sonuncu qurultayı 2021-ci il martın 5-də keçirilib və növbəti qurultay bu il keçirilməlidir.
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