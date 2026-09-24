Qubada Rustov-Xanəgah yolunda sürüşmə olub - FOTO
Quba rayonunda torpaq sürüşməsi baş verib.
1news.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, hadisə Rustov-Xanəgah avtomobil yolunun 7-ci kilometrliyində qeydə alınıb.
Sürüşmə nəticəsində yolun asfalt örtüyündə çatlar əmələ gəlib. Hazırda sürüşmənin baş verdiyi ərazidə avtomobillərin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə xəbərdarlıqedici lentlər çəkilib.
Qeyd edək ki, sözügedən avtomobil yolu bir neçə dağ kəndini rayon mərkəzi ilə birləşdirir.
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