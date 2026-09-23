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Cəmiyyət

Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidentinə qarşı cinayət işi açılıb

First News Media19:48 - 23 / 09 / 2026
Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidentinə qarşı cinayət işi açılıb

Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayev barəsində cinayət işi açılıb.

Teleqraf-ın əldə etdiyi məlumata görə, Məmməd Musayevə Cinayət Məcəlləsinin 178.4-cü (xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb və o, təqsirləndirilən şəxs qismində tanınıb.

Məlumata əsasən, cinayət işi “Aqrarkredit” QSC (Bank Olmayan Kredit Təşkilatı) vasitəsilə ayrılmış kreditlərlə bağlı aparılan araşdırma ilə əlaqədardır. İstintaq çərçivəsində bir sıra sahibkarlara kənd təsərrüfatının maliyyələşdirilməsi məqsədilə ayrıldığı bildirilən kredit vəsaitlərinin təyinatı üzrə istifadə olunmaması ilə bağlı hallar araşdırılır.

Qeyd edək ki, Məmməd Musayev uzun müddət “Aqrarkredit” QSC-yə rəhbərlik edib. O, 2001-ci ildən 2025-ci ilədək qurumun rəhbəri vəzifəsində çalışıb.

Səhmləri tamamilə dövlətə məxsus olan “Aqrarkredit” QSC-nin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri sahibkarlıq subyektlərinin, o cümlədən regionlarda fəaliyyət göstərən bizneslərin maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsidir.

Məmməd Musayev hazırda Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

Bundan əvvəl onun öz hesabına məzuniyyətə çıxdığı və iş başında olmadığı barədə məlumat yayılmışdı.

Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasından Teleqraf-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Məmməd Musayev gündəlik iş rejimində fəaliyyətini davam etdirir.

Konfederasiyadan əlavə edilib ki, qurum öz mandatına uyğun olaraq dövlət və özəl sektorla sıx əməkdaşlığını davam etdirir.

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