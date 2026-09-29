 Azərbaycanın səfiri etimadnaməsini İtaliya Prezidentinə təqdim edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Azərbaycanın səfiri etimadnaməsini İtaliya Prezidentinə təqdim edib

1news Redaksiyası16:55 - Bu gün
Azərbaycanın səfiri etimadnaməsini İtaliya Prezidentinə təqdim edib

Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Elçin Hüseynli etimadnaməsini ölkə Prezidenti Sercio Mattarellaya təqdim edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

"Sentyabrın 28-də Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Elçin Hüseynli etimadnaməsini İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellaya təqdim etmək şərəfinə nail olub və rəsmən Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri vəzifəsinin icrasına başlayıb", - məlumatda qeyd olunub.

Mərasim Romadakı Kvirinal sarayında keçirilib. Etimadnamənin təqdim olunmasından sonra ikitərəfli görüş baş tutub.

Paylaş:
66

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev İran Prezidentinə zəng edib

Cəmiyyət

Oktyabrda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

İqtisadiyyat

Bakının bir sıra küçələrində hərəkət məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI

Cəmiyyət

Sabah Azərbaycanda yağış gözlənilir - PROQNOZ

Siyasət

Məcburi köçkünlər üzrə elektron baza yenilənəcək

Azərbaycanın səfiri etimadnaməsini İtaliya Prezidentinə təqdim edib

Gədəbəyin yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub

İlham Əliyev: U-15 və U-20 dünya çempionatına hazırlıq işləri yüksək səviyyədə aparılır

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

YAP-ın VIII Qurultayının keçiriləcəyi tarix məlum olub

İlham Əliyev: Azərbaycanın gələcək inkişafının əsas ilkin şərti indiyədək görülmüş işlərdir

Tarixin axınını dəyişən payız səhəri: Zəfərimizin əbədi qürur səhifəsi

Kamaləddin Qafarov: “Ordumuz Azərbaycanın hərb tarixinin ən şərəfli səhifəsini yaratdı”

Son xəbərlər

Bakıda 21 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

Bu gün, 17:57

Fransada etirazlar genişlənir: Dövlət işçiləri və tələbələr küçələrə çıxdı

Bu gün, 17:52

Gələn il AİİB-in 12-ci İllik Toplantısı Azərbaycanda keçiriləcək

Bu gün, 17:34

AQTA-dan konservlərlə bağlı mühüm xəbərdarlıq: Şişmiş qapaqlara diqqət!

Bu gün, 17:24

Məcburi köçkünlər üzrə elektron baza yenilənəcək

Bu gün, 17:19

Xaricdə ali təhsil almış 30 nəfər peşə tanınması imtahanından keçib

Bu gün, 17:11

Rusiyada hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

Bu gün, 17:05

İqtisadi inkişafdan qlobal investisiyalara: Azərbaycanın yeni investisiya imkanları - ŞƏRH

Bu gün, 17:02

Azərbaycanın səfiri etimadnaməsini İtaliya Prezidentinə təqdim edib

Bu gün, 16:55

Hindistan şirkəti Azərbaycanda qablaşdırma məhsullarının istehsalı zavodu yaradacaq

Bu gün, 16:48

Gədəbəyin yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub

Bu gün, 16:45

Bakıda ehtiyatsızlıqdan içilən sirkə 49 yaşlı kişinin həyatına son qoydu

Bu gün, 16:31

Lənkəranda zəlzələ olub

Bu gün, 16:07

Xətainin heykəli üzərinə yazılan yazı ilə bağlı AÇIQLAMA

Bu gün, 15:52

Oktyabrda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Bu gün, 15:40

İnfantino Hövsanda inşa olunan meydançalara baxış keçirib - FOTO

Bu gün, 15:35

Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbçilərinin birgə təlimindən görüntülər – VİDEO

Bu gün, 15:33

Myanma ordusunun Arakanda hava zərbəsi: 50 nəfər ölüb

Bu gün, 15:32

AZAL Turizm İşçiləri Günü münasibətilə sərnişinlərə xüsusi təkliflər təqdim edir

Bu gün, 15:30

Sürətli internetlə daha çox əyləncə: “Azeronline” abunəçilərinə “Kinon TV” xidmətindən istifadə imkanı təqdim edir

Bu gün, 15:02
Bütün xəbərlər