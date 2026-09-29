 Xaricdə ali təhsil almış 30 nəfər peşə tanınması imtahanından keçib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Xaricdə ali təhsil almış 30 nəfər peşə tanınması imtahanından keçib

17:11 - Bu gün
Xaricdə ali təhsil almış 30 nəfər peşə tanınması imtahanından keçib

Dövlət İmtahan Mərkəzi müəllimlik, mühəndislik və hüquq ixtisasları üzrə xarici dövlətlərdə ali təhsil almış şəxslər üçün peşə tanınması üzrə növbəti imtahan keçirib.

Bu barədə 1news.az-a DİM-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, DİM-in elektron imtahanlar korpusunda təşkil olunan imtahan saat 15:00-da başlanıb və 1 saat davam edib.

İmtahanda iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçən 220 nəfərdən 18 nəfər imtahana gəlməyib. İmtahanda 30 nəfər müvəffəqiyyət əldə edib. Namizədlər imtahanı yekunlaşdırdıqda və ya imtahan üçün ayrılan vaxt başa çatdıqda nəticələrlə tanış olmaq imkanına malik olublar. Nəticələr həmçinin DİM-in saytında yerləşdiriləcək.

Qeyd edək ki, imtahanda iştirakçılara 30 test tapşırığı təqdim olunur. Hər doğru cavab bir balla qiymətləndirilir. Səhv cavablar düz cavabların nəticəsinə təsir göstərir. Belə ki, hər səhv cavaba görə ümumi baldan 0.25 bal çıxılır.

Paylaş:
61

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev İran Prezidentinə zəng edib

Cəmiyyət

Oktyabrda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

İqtisadiyyat

Bakının bir sıra küçələrində hərəkət məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI

Cəmiyyət

Sabah Azərbaycanda yağış gözlənilir - PROQNOZ

Cəmiyyət

Bakıda 21 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

AQTA-dan konservlərlə bağlı mühüm xəbərdarlıq: Şişmiş qapaqlara diqqət!

Xaricdə ali təhsil almış 30 nəfər peşə tanınması imtahanından keçib

Bakıda ehtiyatsızlıqdan içilən sirkə 49 yaşlı kişinin həyatına son qoydu

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Prezident İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib - YENİLƏNİB

“Büro Vibe” "Buro Nights" gecələr seriyasına start verir - VİDEO

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin qalibi mükafatlandırıldı

Azərbaycan ilə Suriya arasında ticarət-iqtisadi, investisiya, energetika sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə olunub

Son xəbərlər

Bakıda 21 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

Bu gün, 17:57

Fransada etirazlar genişlənir: Dövlət işçiləri və tələbələr küçələrə çıxdı

Bu gün, 17:52

Gələn il AİİB-in 12-ci İllik Toplantısı Azərbaycanda keçiriləcək

Bu gün, 17:34

AQTA-dan konservlərlə bağlı mühüm xəbərdarlıq: Şişmiş qapaqlara diqqət!

Bu gün, 17:24

Məcburi köçkünlər üzrə elektron baza yenilənəcək

Bu gün, 17:19

Xaricdə ali təhsil almış 30 nəfər peşə tanınması imtahanından keçib

Bu gün, 17:11

Rusiyada hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

Bu gün, 17:05

İqtisadi inkişafdan qlobal investisiyalara: Azərbaycanın yeni investisiya imkanları - ŞƏRH

Bu gün, 17:02

Azərbaycanın səfiri etimadnaməsini İtaliya Prezidentinə təqdim edib

Bu gün, 16:55

Hindistan şirkəti Azərbaycanda qablaşdırma məhsullarının istehsalı zavodu yaradacaq

Bu gün, 16:48

Gədəbəyin yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub

Bu gün, 16:45

Bakıda ehtiyatsızlıqdan içilən sirkə 49 yaşlı kişinin həyatına son qoydu

Bu gün, 16:31

Lənkəranda zəlzələ olub

Bu gün, 16:07

Xətainin heykəli üzərinə yazılan yazı ilə bağlı AÇIQLAMA

Bu gün, 15:52

Oktyabrda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Bu gün, 15:40

İnfantino Hövsanda inşa olunan meydançalara baxış keçirib - FOTO

Bu gün, 15:35

Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbçilərinin birgə təlimindən görüntülər – VİDEO

Bu gün, 15:33

Myanma ordusunun Arakanda hava zərbəsi: 50 nəfər ölüb

Bu gün, 15:32

AZAL Turizm İşçiləri Günü münasibətilə sərnişinlərə xüsusi təkliflər təqdim edir

Bu gün, 15:30

Sürətli internetlə daha çox əyləncə: “Azeronline” abunəçilərinə “Kinon TV” xidmətindən istifadə imkanı təqdim edir

Bu gün, 15:02
Bütün xəbərlər