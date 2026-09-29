 Sürətli internetlə daha çox əyləncə: “Azeronline” abunəçilərinə “Kinon TV” xidmətindən istifadə imkanı təqdim edir | 1news.az | Xəbərlər
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Sürətli internetlə daha çox əyləncə: “Azeronline” abunəçilərinə “Kinon TV” xidmətindən istifadə imkanı təqdim edir

1news Redaksiyası15:02 - Bu gün
Sürətli internetlə daha çox əyləncə: “Azeronline” abunəçilərinə “Kinon TV” xidmətindən istifadə imkanı təqdim edir

İndi “Azeronline” abunəçiləri “Kinon TV” xidmətindən ödənişsiz istifadə edə biləcəklər.

“Azeronline” abunəçilərinə əlavə ödəniş etmədən 260-dək yerli və xarici televiziya kanalını izləmək imkanı təqdim edilir. Şirkət “Azercell Telekom” MMC ilə əməkdaşlıq çərçivəsində yüksəksürətli fiber-optik internet istifadəçiləri üçün yeni təklif təqdim edir. Belə ki, 250 Mbit/s və daha yüksək sürətli internet paketlərinin abunəçiləri “Kinon TV” xidmətindən ödənişsiz yararlana biləcəklər.

Təklif 250, 500 və 1000 Mbit/s sürətli internet paketlərinə qoşulan bütün abunəçilərə şamil olunur. 150 Mbit/s internet paketindən istifadə edən abunəçilər isə “Kinon TV” xidmətinə endirimlə aylıq 4 AZN əlavə ödənişlə qoşula bilərlər.

“Kinon TV” televiziya izləmə təcrübəsini daha çevik edir: istifadəçilər kanalları canlı izləyə, 14 günədək arxivə qayıda, 5-dək fərdi profil yarada və məzmunu eyni anda 3 fərqli cihazda izləyə bilərlər. Platforma Smart TV, smartfon, planşet və kompüterdə əlçatandır.

Eyni zamanda, “Azeronline” abunəçiləri “Kinon”un digər məzmun paketlərindən də xüsusi şərtlərlə yararlana bilərlər.

 İdmansevərlər üçün təqdim olunan “Setanta Sports & TV” paketi İngiltərə Premyer Liqası, Serie A, La Liga, Formula 1 yarışları, “Setanta Sports” kanalları və yerli idman məzmununa çıxış imkanı yaradır. “Azeronline” abunəçiləri bu paketdən aylıq cəmi əlavə 5 AZN ödəməklə yararlana bilərlər.

Film və serial həvəskarları isə “Kinon Plus” paketinə aylıq əlavə 10 AZN ödəməklə “viju”, “Wink” və “Premier” platformalarının film, serial və orijinal məzmunlarını izləyə bilərlər.

Qeyd edək ki, seçilən internet və “Kinon” paketindən asılı olaraq, “Azeronline” abunəçiləri xidmətlərdən 20%-dək endirimlə yararlana bilərlər. Bu zaman fərdi statik IP ünvanı xidməti də endirimlə aylıq 3 AZN-ə təqdim olunacaqdır.

Yeni təklif “Azeronline”ın yüksəksürətli internet imkanlarını “Kinon”un televiziya, idman və əyləncə məzmunu ilə tamamlayaraq abunəçilərə daha geniş rəqəmsal xidmətlərdən sərfəli şərtlərlə yararlanmaq imkanı verir.

Ətraflı məlumatı 8220 Çağrı Mərkəzinə müraciət etməklə və ya https://azeronline.com saytına daxil olmaqla əldə etmək mümkündür.

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