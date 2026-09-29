 Bakının bir sıra küçələrində hərəkət məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Bakının bir sıra küçələrində hərəkət məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI

Qafar Ağayev13:08 - Bu gün
Bakının bir sıra küçələrində hərəkət məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI

29 sentyabr saat 21:00-dan etibarən Bakının bir sıra küçələrində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qısamüddətli məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Binəqədi rayonu üzrə Şövkət Məmmədova küçəsinin Çingiz Aytmatov küçəsi ilə kəsişməsindən Süleyman Sani Axundov küçəsi ilə kəsişməsinədək olan hissəsində təmir işləri aparılacaq.

Həmçinin Zaur Nudirəliyev küçəsinin Ziya Bünyadov prospekti ilə kəsişməsindən Əcəmi Naxçıvani küçəsi ilə kəsişməsinədək olan hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq.

Nərimanov rayonu üzrə isə Koroğlu Rəhimov küçəsi ilə Təbriz küçəsinin kəsişməsində hərəkət sxeminin dəyişdirilməsi məqsədilə ayırıcı zolağın bir hissəsi ləğv ediləcək. Bununla əlaqədar ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qismən məhdudiyyət tətbiq olunacaq.

Məhdudiyyətlər görülən işlər başa çatanadək qüvvədə olacaq.

Sürücülərdən hərəkət istiqamətlərinə uyğun olaraq əvvəlcədən alternativ marşrutlardan istifadə etmələri və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur.

Paylaş:
196

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev İran Prezidentinə zəng edib

Cəmiyyət

Oktyabrda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

İqtisadiyyat

Bakının bir sıra küçələrində hərəkət məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI

Cəmiyyət

Sabah Azərbaycanda yağış gözlənilir - PROQNOZ

İqtisadiyyat

Gələn il AİİB-in 12-ci İllik Toplantısı Azərbaycanda keçiriləcək

Hindistan şirkəti Azərbaycanda qablaşdırma məhsullarının istehsalı zavodu yaradacaq

Bakının bir sıra küçələrində hərəkət məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI

Azərbaycan neftinin qiyməti azalıb

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Anar Quliyev: Bakı 2040-cı ilədək çoxmərkəzli şəhərə çevriləcək

Azərbaycan nefti 2 faizədək ucuzlaşıb

Mərkəzi Bank bu günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qızıl və gümüş kəskin ucuzlaşdı - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Fransada etirazlar genişlənir: Dövlət işçiləri və tələbələr küçələrə çıxdı

Bu gün, 17:52

Gələn il AİİB-in 12-ci İllik Toplantısı Azərbaycanda keçiriləcək

Bu gün, 17:34

AQTA-dan konservlərlə bağlı mühüm xəbərdarlıq: Şişmiş qapaqlara diqqət!

Bu gün, 17:24

Məcburi köçkünlər üzrə elektron baza yenilənəcək

Bu gün, 17:19

Xaricdə ali təhsil almış 30 nəfər peşə tanınması imtahanından keçib

Bu gün, 17:11

Rusiyada hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

Bu gün, 17:05

İqtisadi inkişafdan qlobal investisiyalara: Azərbaycanın yeni investisiya imkanları - ŞƏRH

Bu gün, 17:02

Azərbaycanın səfiri etimadnaməsini İtaliya Prezidentinə təqdim edib

Bu gün, 16:55

Hindistan şirkəti Azərbaycanda qablaşdırma məhsullarının istehsalı zavodu yaradacaq

Bu gün, 16:48

Gədəbəyin yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub

Bu gün, 16:45

Bakıda ehtiyatsızlıqdan içilən sirkə 49 yaşlı kişinin həyatına son qoydu

Bu gün, 16:31

Lənkəranda zəlzələ olub

Bu gün, 16:07

Xətainin heykəli üzərinə yazılan yazı ilə bağlı AÇIQLAMA

Bu gün, 15:52

Oktyabrda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Bu gün, 15:40

İnfantino Hövsanda inşa olunan meydançalara baxış keçirib - FOTO

Bu gün, 15:35

Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbçilərinin birgə təlimindən görüntülər – VİDEO

Bu gün, 15:33

Myanma ordusunun Arakanda hava zərbəsi: 50 nəfər ölüb

Bu gün, 15:32

AZAL Turizm İşçiləri Günü münasibətilə sərnişinlərə xüsusi təkliflər təqdim edir

Bu gün, 15:30

Sürətli internetlə daha çox əyləncə: “Azeronline” abunəçilərinə “Kinon TV” xidmətindən istifadə imkanı təqdim edir

Bu gün, 15:02

Qəzzada ölənlərin sayı 74 min 23-ə yüksəlib

Bu gün, 14:39
Bütün xəbərlər