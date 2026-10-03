 Suqovuşan və Talışın işğaldan azad edilməsindən 6 il ötür | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Suqovuşan və Talışın işğaldan azad edilməsindən 6 il ötür

1news Redaksiyası09:17 - Bu gün
Suqovuşan və Talışın işğaldan azad edilməsindən 6 il ötür

Tərtər rayonunun Suqovuşan qəsəbəsinin və Talış kəndinin işğaldan azad edilməsindən 6 il ötür.

1news.az xəbər verir ki, 2020-ci ilin sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhəboyu genişmiqyaslı təxribat törətməsinə cavab olaraq Azərbaycan Ordusunun başladığı əks-hücum əməliyyatının elə ilk günündə düşmənin illərdir möhkəmləndirdiyi və "keçilməz" adlandırdığı ön müdafiə xətti yarıldı, Cəbrayıl və Füzuli rayonlarının 6 kəndi, Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində yüksəkliklər işğaldan azad edildi. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə “Dəmir yumruq” əməliyyatını uğurla davam etdirən Azərbaycan Ordusu oktyabrın 3-də şimal cəbhəsində mühüm strateji əhəmiyyətə malik Madagiz və Talış kəndlərini işğaldan azad etdi. Bu xoş müjdəni tviter hesabından xalqımıza çatdıran dövlətimizin başçısı Madagiz qəsəbəsinin tarixi adını da bərpa edərək onu Suqovuşan adlandırdı. Beləliklə, 1990-cı illərin əvvəllərində Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edilən Suqovuşan qəsəbəsi və Talış kəndi Vətən müharibəsinin yeddinci günündə azadlığına qovuşdu.

Suqovuşan və Talış Azərbaycan Ordusu üçün çox strateji əhəmiyyətə malik ərazilərdən idi. Suqovuşanın azad edilməsi ilə mühüm əhəmiyyətə malik təminat yolları Azərbaycanın nəzarətinə keçdi. Bu döyüşlərdə Ermənistan ordusu xeyli canlı qüvvə və texnika itirdi. Suqovuşan və Talışdakı yüksəkliklər strateji baxımdan çox əhəmiyyətli olduğundan bu yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi Azərbaycan Ordusuna ətrafdakı əraziləri nəzarətdə saxlamaq imkanı verdi.

Paylaş:
159

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Nizar Amidini milli bayram münasibətilə təbrik edib

Cəmiyyət

Bakıda sabah yağış yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Rəsmi

İlham Əliyev Koreya Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

Rəsmi

Dövlət başçısı Almaniya Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Cəmiyyət

DİN: Axtarışda olan 3 nəfər saxlanılıb

Ziya Bünyadov prospektində hərəkətlə bağlı gecə məhdudiyyət olacaq

Bakıda sabah yağış yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Sumqayıtda loqoped mərkəzində qalmaqal: Valideyn döyüldüyünü iddia edir - VİDEO

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Sürətli internetlə daha çox əyləncə: “Azeronline” abunəçilərinə “Kinon TV” xidmətindən istifadə imkanı təqdim edir

Azərbaycan Jurnalistlərinin IX qurultayı keçiriləcək

Xaricdə iş və müxtəlif vədlərlə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Media və Yayım Şurasından Türkiyə mediasındakı Azərbaycan əleyhinə paylaşımlarla bağlı BƏYANAT

Son xəbərlər

Elçin Əmirbəyov İsveçrə Konfederasiyasında işgüzar səfərdə olub - FOTO

Bu gün, 13:51

DİN: Axtarışda olan 3 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 13:38

Ziya Bünyadov prospektində hərəkətlə bağlı gecə məhdudiyyət olacaq

Bu gün, 13:10

Bakıda sabah yağış yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Bu gün, 12:39

Sumqayıtda loqoped mərkəzində qalmaqal: Valideyn döyüldüyünü iddia edir - VİDEO

Bu gün, 12:32

Qanunsuz saxlanılan silahlar aşkarlanıb

Bu gün, 12:13

Xətaidə ərzaq köşkündə yanğın: Kişi meyiti aşkarlanıb

Bu gün, 11:58

Ölkənin dağlıq ərazilərinə qar yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:36

Azərbaycan Prezidenti Nizar Amidini milli bayram münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:25

İlham Əliyev Koreya Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:22

Dövlət başçısı Almaniya Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 11:18

İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini qəbul edib

Bu gün, 10:59

Qızıl və gümüşün qiyməti ucuzlaşıb

Bu gün, 10:56

Tovuzda qadın yandırılaraq öldürülüb, oğlu saxlanılıb - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 10:38

ADY-dən yağışlı və küləkli hava ilə bağlı sərnişinlərə xəbərdarlıq

Bu gün, 10:29

Rəsmi Bakı Almaniya, Koreya və İraqı Milli Gün münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 10:17

Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti “Dostluq” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 10:14

XİN: Azərbaycan Türk dünyasının birliyinin möhkəmləndirilməsinə sadiqdir

Bu gün, 10:03

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Bu gün, 09:36

Suqovuşan və Talışın işğaldan azad edilməsindən 6 il ötür

Bu gün, 09:17
Bütün xəbərlər