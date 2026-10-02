Siqaret qaçaqmalçılığında təqsirləndirilən Rəşad Daşdəmirov, Fərid Usubov və digərləri ev dustaqlığına buraxılıblar
Siqaret qaçaqmalçılığında təqsirləndirilən şəxslər ev dustaqlığına buraxılıb.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Kamil Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə vəkillər müvəkkillərinin ev dustaqlığına buraxılması barədə vəsatət verib.
Belə ki, aksiz markasız tütün məmulatlarının qaçaqmalçılığında təqsirləndirilən dəstənin - “Bakı Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanı” ASC-nin direktoru Rəşad Daşdəmirov, Liman xidmətinin rəisi Zaur Haşımov, Limanın briqadiri Fərrux Haqverdiyev, Dövlət Gömrük Komitəsinin Dəniz Nəqliyyatı və Enerji Resursları Baş Gömrük İdarəsinin Bakı Hövsan Ticarət Dəniz Limanı Gömrük postunun rəisi Fərid Usubov, həmin Gömrük postunun inspektoru Heydər Eyvazlı, Tamerlan Axundzadə, tütün məmulatlarının nəqliyyat vasitələri ilə daşınması və saxlanmasını həyata keçirən Firuz Əliyev, Amil Cəbrayılov, Ələsgər İsmayılov, Rövşən Tarverdiyevin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası keçirilib.
Məhkəmə vəsatəti təmin edib.
Onlar məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb.