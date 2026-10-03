 Ölkənin dağlıq ərazilərinə qar yağır - FAKTİKİ HAVA | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Ölkənin dağlıq ərazilərinə qar yağır - FAKTİKİ HAVA

1news Redaksiyası11:36 - Bu gün
Ölkənin dağlıq ərazilərinə qar yağır - FAKTİKİ HAVA

Qrız, Xınalıq, Qusar və Şahdağa qar yağır.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, oktyabrın 3-ü saat 11:00-a olan məlumata əsasən, ölkə ərazisinin əksər yerlərində yağıntılı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur, arabir leysan xarakterli intensiv yağış yağır, şimşək çaxır.

Bakıda və Abşeron yarımadasında 31 mm yağıntı qeydə alınıb ki, bu da aylıq normanın 110 %-ni təşkil edir.

Bəzi yerlərdə şimal-qərb küləyi əsir. Küləyin maksimal sürəti Neftçalada 23, Bakıda və Abşeron yarımadasında 22, Şahdağda 20 m/s-dək güclənir.

Paylaş:
120

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Nizar Amidini milli bayram münasibətilə təbrik edib

Cəmiyyət

Bakıda sabah yağış yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Rəsmi

İlham Əliyev Koreya Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

Rəsmi

Dövlət başçısı Almaniya Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Cəmiyyət

DİN: Axtarışda olan 3 nəfər saxlanılıb

Ziya Bünyadov prospektində hərəkətlə bağlı gecə məhdudiyyət olacaq

Bakıda sabah yağış yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Sumqayıtda loqoped mərkəzində qalmaqal: Valideyn döyüldüyünü iddia edir - VİDEO

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Qəbələ yeni qastronomiya destinasiyası kimi mövqeyini gücləndirir - FOTO

Xaricdə iş və müxtəlif vədlərlə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Azərbaycan Jurnalistlərinin IX qurultayı keçiriləcək

Media və Yayım Şurasından Türkiyə mediasındakı Azərbaycan əleyhinə paylaşımlarla bağlı BƏYANAT

Son xəbərlər

Elçin Əmirbəyov İsveçrə Konfederasiyasında işgüzar səfərdə olub - FOTO

Bu gün, 13:51

DİN: Axtarışda olan 3 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 13:38

Ziya Bünyadov prospektində hərəkətlə bağlı gecə məhdudiyyət olacaq

Bu gün, 13:10

Bakıda sabah yağış yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Bu gün, 12:39

Sumqayıtda loqoped mərkəzində qalmaqal: Valideyn döyüldüyünü iddia edir - VİDEO

Bu gün, 12:32

Qanunsuz saxlanılan silahlar aşkarlanıb

Bu gün, 12:13

Xətaidə ərzaq köşkündə yanğın: Kişi meyiti aşkarlanıb

Bu gün, 11:58

Ölkənin dağlıq ərazilərinə qar yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:36

Azərbaycan Prezidenti Nizar Amidini milli bayram münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:25

İlham Əliyev Koreya Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:22

Dövlət başçısı Almaniya Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 11:18

İlham Əliyev Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidentini qəbul edib

Bu gün, 10:59

Qızıl və gümüşün qiyməti ucuzlaşıb

Bu gün, 10:56

Tovuzda qadın yandırılaraq öldürülüb, oğlu saxlanılıb - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 10:38

ADY-dən yağışlı və küləkli hava ilə bağlı sərnişinlərə xəbərdarlıq

Bu gün, 10:29

Rəsmi Bakı Almaniya, Koreya və İraqı Milli Gün münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 10:17

Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti “Dostluq” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 10:14

XİN: Azərbaycan Türk dünyasının birliyinin möhkəmləndirilməsinə sadiqdir

Bu gün, 10:03

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Bu gün, 09:36

Suqovuşan və Talışın işğaldan azad edilməsindən 6 il ötür

Bu gün, 09:17
Bütün xəbərlər