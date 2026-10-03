Sumqayıtda loqoped mərkəzində qalmaqal: Valideyn döyüldüyünü iddia edir - VİDEO
Sumqayıtda fəaliyyət göstərən loqoped-psixoloq Türkan Mehdizadəyə müraciət edən iki yaşlı uşağın valideynləri ciddi iddia ilə çıxış ediblər.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkədə paylaşım edən ata Nahid Eyvazovun sözlərinə görə, T.Mehdizadənin videoçıxışlarını “Tik-Tok”da görüb və əlaqə yaradıblar.
Mübahisə isə övladına göstərilən xidmətdən narazılığa görə başlanıb: “Məni öz işçisi ilə birlikdə döydü. Mən onlara əl qaldırmadım. Hadisə uşağımın gözü qarşısında baş verdi və nəticədə yoldaşımın dişi də qırıldı. Mənə söyüş söydü, mən də onun söyüşünə cavab verdim. İşçisi məni vurdu, amma mən qadın olduğu üçün ona qarşılıq vermədim. Baxın, bura loqoped mərkəzidir. Uşağımı müalicə üçün bura gətirirəm. Uşağım üçün deyir ki, ağırdır, otağa sala bilmərəm. Bildirir ki, qanaxmam var. Mən də deyirəm ki, qanaxman varsa, niyə işə gəlirsən? Bu xidmət üçün 550 manat ödəmişəm, əlavə olaraq 100 manat da vermişəm. Ümumilikdə 650 manat pul ödəmişəm. Amma mənimlə danışıq tərzi belədir”.
Nahid Eyvazov əlavə edib ki, məsələ ilə əlaqədar hüquq-mühafizə orqanlarına da müraciət edib.
İttihamlarla əlaqədar Türkan Mehdizadə ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, cavab ala bilmədik.