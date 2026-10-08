Litva Hərbi Akademiyasının nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdə olub
Azərbaycan və Litva Müdafiə nazirlikləri arasında imzalanmış 2026-cı il üçün ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq planına əsasən, Litva Respublikasının General Conas Zemaitis adına Hərbi Akademiyasının nümayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdə olub.
Müdafiə Nazirliyindən 1news.az-a verilən məlumata görə, nümayəndə heyəti əvvəlcə Şəhidlər xiyabanını ziyarət edərək Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla yad edib.
Səfər çərçivəsində Milli Müdafiə Universitetində (MMU), onun tabeliyində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutda və Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseydə görüşlər keçirilib.
Qonaqlara hərbi təhsil sisteminin təşkili, hərbi kadrların hazırlanması, tədris prosesinin təşkili və təhsilalanların peşəkar hazırlığının təmin edilməsi istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verilib.
Həmçinin hərbi təhsil sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın və təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyəti vurğulanıb, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb.
Keçirilən görüşlərin sonunda qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub.
Səfərin yekununda Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin orkestrinin ifasında nümunəvi çıxış təqdim olunub.