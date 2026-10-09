 Yeni Günəşlidə yol təmirinə görə 3 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Yeni Günəşlidə yol təmirinə görə 3 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib

1news Redaksiyası09:26 - Bu gün
Yeni Günəşlidə yol təmirinə görə 3 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib

Bakının Yeni Günəşli qəsəbəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar 20, 55 və 104 nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Yeni Günəşli qəsəbəsinin İlqar Musayev küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edildiyindən qeyd olunan marşrutların hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil olunub.

Dəyişikliyə əsasən, 20 nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Yeni Günəşli qəsəbəsinin Surxay Noçuyev küçəsinə, 55 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi isə Qaraçuxur qəsəbəsinin Etibar Bəkirli küçəsinə dəyişdirilib.

104 nömrəli marşrutun hərəkəti isə 52-ci Qaraçuxur və Hatəm Allahverdiyev küçələri, Zığ şosesi və Gəncə prospekti ilə, daha sonra mövcud hərəkət sxemi üzrə təşkil edilib.

Paylaş:
51

Aktual

Rəsmi

Prezidenti İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün “Avaza” Kompleksinə gəlib

Rəsmi

İlham Əliyev: Donald Trampın sülh səyləri Nobel mükafatı ilə qiymətləndirilməlidir

Cəmiyyət

Hadrutun işğaldan azad edilməsindən 6 il ötür

Cəmiyyət

İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfransın yekun bəyannaməsi qəbul edilib

Cəmiyyət

Yeni Günəşlidə yol təmirinə görə 3 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib

Bakıda 17 yolda tıxac var - SİYAHI

Hadrutun işğaldan azad edilməsindən 6 il ötür

İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfransın yekun bəyannaməsi qəbul edilib

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Ötən gün 63 cinayətin açılması təmin olunub

Ziya Bünyadov prospektində hərəkətlə bağlı gecə məhdudiyyət olacaq

Sumqayıtda loqoped mərkəzində qalmaqal: Valideyn döyüldüyünü iddia edir - VİDEO

Sumqayıtda məktəbdə zəhərlənən şagirdlər evə buraxılıblar - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB 3

Son xəbərlər

Prezidenti İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün “Avaza” Kompleksinə gəlib

Bu gün, 09:30

Yeni Günəşlidə yol təmirinə görə 3 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib

Bu gün, 09:26

Bakıda 17 yolda tıxac var - SİYAHI

Bu gün, 09:06

İlham Əliyev: Donald Trampın sülh səyləri Nobel mükafatı ilə qiymətləndirilməlidir

Bu gün, 09:00

Hadrutun işğaldan azad edilməsindən 6 il ötür

Bu gün, 08:55

Fransada davam edən etirazlarla bağlı Bakı Təşəbbüs Qrupunun bəyanatı

08 / 10 / 2026, 19:20

İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfransın yekun bəyannaməsi qəbul edilib

08 / 10 / 2026, 17:56

Bakıda taksi çatışmazlığı var, yoxsa taksilər çoxdur? “Fərqlənmə nişanı” nəyi dəyişir?

08 / 10 / 2026, 17:54

Milli Məclis Avropa Parlamentinin qətnaməsinə münasibət bildirib

08 / 10 / 2026, 17:47

Sezen Aksu xəstəxanaya yerləşdirildi

08 / 10 / 2026, 17:47

Dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən əcnəbilər saxlanılıb

08 / 10 / 2026, 17:42

MKA: Bəzi informasiya sistemlərinə qarşı kibertəhlükələr müşahidə olunur

08 / 10 / 2026, 17:23

"Araz-Naxçıvan" ev oyunlarını Şamaxıda keçirməyə davam edəcək

08 / 10 / 2026, 17:16

Nazirlik: Sosial rifahın təminatı istiqamətində növbəti mühüm addımlar atılacaq

08 / 10 / 2026, 17:11

Məleykə Əsədovanın bacısı qızı İranda vəfat etdi

08 / 10 / 2026, 17:09

AnewZ-də “İsrail – müharibənin üç ili” sənədli filminin premyerası keçirilib - VİDEO

08 / 10 / 2026, 17:04

Şəmkirdə bazarda yoxlama keçirilib, nöqsanlar aşkarlandı - FOTO

08 / 10 / 2026, 16:51

Nobel Ədəbiyyat Mükafatının qalibi açıqlandı

08 / 10 / 2026, 16:48

Rusiyanın Ukraynada avtobus dayanacağına hücumunda 33 nəfər ölüb

08 / 10 / 2026, 16:44

Cəbrayılda mina partlayıb, xəsarət alan var

08 / 10 / 2026, 16:34
Bütün xəbərlər