 Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə oktyabrın pensiyaları ödənilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə oktyabrın pensiyaları ödənilib

1news Redaksiyası11:52 - Bu gün
Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə oktyabrın pensiyaları ödənilib

Bu gün Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə oktyabr ayının pensiyaları ödənilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən muxtar respublika üzrə də oktyabrın 7-də bu ayın pensiya ödənişi həyata keçirilib.

Respublikamızın digər bölgələri üzrə, habelə güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin oktyabr ayı üzrə pensiyaları da bu ay qrafik üzrə ödəniləcək.

Paylaş:
137

Aktual

Siyasət

Rəsmi Bakıdan Fransanın əsassız iddialarına cavab

İqtisadiyyat

Pərviz Şahbazov: Energetikada rəqabət enerji təhlükəsizliyi ilə uzlaşdırılmalıdır

Cəmiyyət

Sabah Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq - PROQNOZ

Cəmiyyət

Elnur Əliyev: Qeyri-neft-qaz sektorunda ÜDM-in 70,3 faizi formalaşıb

Cəmiyyət

Vaqif Abışov: “Kiminsə hay-küyü ilə dövlətin qərarı dəyişə bilməz”

Unibank üçüncü rübün maliyyə nəticələrini açıqladı - FOTO

Rusiyadan gətirilmiş 10 min qutu bioloji aktiv qida məhsulu məhv edilib

Oktyabr ayında keçid dövrünə xas hava şəraiti müşahidə edilir

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Zöhrab Əliyev: Azərbaycanın aviasiya və turizm potensialı bugünkü göstəricilərdən xeyli yüksəkdir

Ceyranbatan qəsəbəsində yaşayış binasında yanğın baş verib - VİDEO

Nobel Sülh mükafatı Navi Pillaya verildi – O, kimdir?

“Landau School”un şagirdlərindən “Eco Catcher” layihəsi - Binaların soyudulmasında yeni yanaşma - VİDEO

Son xəbərlər

Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycana gəlib

Bu gün, 17:26

Vaqif Abışov: “Kiminsə hay-küyü ilə dövlətin qərarı dəyişə bilməz”

Bu gün, 17:03

Minifutbol millisinin baş məşqçisi İlkin Hacıyev: "Xorvatiyaya dünya çempionu olmağa gəlmişik"

Bu gün, 16:56

Unibank üçüncü rübün maliyyə nəticələrini açıqladı - FOTO

Bu gün, 16:42

Rusiyadan gətirilmiş 10 min qutu bioloji aktiv qida məhsulu məhv edilib

Bu gün, 16:22

Əlilliyi olan şəxslərin bank xidmətlərindən istifadəsi imkanları müzakirə edilib

Bu gün, 16:03

İran XİN müavini Azərbaycana gəlir

Bu gün, 15:53

Laos AQEM-ə üzv qəbul edilib

Bu gün, 15:46

Emoməli Rahmon Bakıda AQEM sammitində iştirak edəcək

Bu gün, 15:38

"Sabah"ın sabiq baş məşqçisi Elşad Əhmədov: "Komanda "Borussiya"ya da qalib gələ bilər"

Bu gün, 15:17

Oktyabr ayında keçid dövrünə xas hava şəraiti müşahidə edilir

Bu gün, 14:57

Azərbaycan-Laos əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

Bu gün, 14:41

İstanbuldan Bakıya gələn sərnişində külli miqdarda dərman aşkar olunub

Bu gün, 14:37

Rəsmi Bakıdan Fransanın əsassız iddialarına cavab

Bu gün, 14:18

“Discover the World” Azərbaycan Hava Yollarını Belçika və Niderlandda da təmsil edəcək

Bu gün, 13:59

Vyetnamın Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 13:48

Bakıda 14 küçə və prospekt təmir ediləcək

Bu gün, 13:36

Media və Yayım Şurası: İranın “Səhər” telekanalı dezinformasiya yayıb

Bu gün, 13:23

Sabah Bakıda 28, rayonlarda 29 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 13:12

Bu gün Xalq şairi Məmməd Arazın doğum günüdür

Bu gün, 13:11
Bütün xəbərlər