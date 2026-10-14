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Cəmiyyət

Bakı-Qazax yolunda qəza: 5 nəfər xəsarət aldı

1news Redaksiyası17:37 - 14 / 10 / 2026
Bakı-Qazax yolunda qəza: 5 nəfər xəsarət aldı

Bakı-Qazax yolunda qəza baş verib.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax magistral avtomobil yolunun Goranboy rayonundan keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, “Chevrolet” markalı avtomobillə “VAZ 2107” markalı maşın toqquşub.

Qəza zamanı beş nəfər - Röyal Məmmədov (1988), Zeynal Namazov (1991), Samir Abdullayev (1998), Elxan Nəsibov (1999) və S. Bayramov (2024) xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanalardan birinə yerləşdirlib.

Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.

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