PAŞA Bank Xəzər İnşaat Həftəsinin rəsmi bank tərəfdaşıdır - FOTO
PAŞA Bank 14–16 oktyabr 2026-cı il tarixlərində Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilən Xəzər İnşaat Həftəsinin rəsmi bank tərəfdaşı qismində iştirak edir.
Tədbir “Iteca Caspian” şirkətinin təşkilatçılığı ilə baş tutur.
Regionun inşaat sektorunun aparıcı biznes platformalarından biri olan Xəzər İnşaat Həftəsi yerli və beynəlxalq şirkətləri, investorları və sənaye mütəxəssislərini bir araya gətirir. Tədbir inşaat, bərpa və yenidənqurma, mühəndislik sistemləri və yol infrastrukturu sahələrində yeni texnologiyaların, innovativ həllərin və əməkdaşlıq imkanlarının təqdim olunması üçün mühüm platforma rolunu oynayır.
Bu il Xəzər İnşaat Həftəsi çərçivəsində 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Sərgisi – “BakuBuild”, 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın Bərpası, Yenidənqurması və İnkişafı Sərgisi – “Rebuild Garabagh” və 18-ci Beynəlxalq İstilik, Havalandırma, Kondisionerləşdirmə, Su Təchizatı, Santexnika və Üzgüçülük Hovuzu Sərgisi – “Aquatherm Baku” təşkil olunur. Həmçinin eyni tarixlərdə 14-cü Xəzər Beynəlxalq Yol İnfrastrukturu və İctimai Nəqliyyat Sərgisi – “Road & Traffic” keçirilir.
Tədbirin rəsmi bank tərəfdaşı olan PAŞA Bank sərgi iştirakçılarına və ziyarətçilərə biznesin maliyyələşdirilməsi, müasir maliyyə həlləri və rəqəmsal bankçılıq xidmətləri barədə məlumat təqdim edir. Bankın nümayəndələri sərgi çərçivəsində şirkətlərlə görüşlər keçirərək onların maliyyə ehtiyaclarını, biznesin inkişaf perspektivlərini və potensial əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edirlər.
Xəzər İnşaat Həftəsi çərçivəsində təşkil olunan “Qarabağın dirçəlişində gənclər: təşəbbüslər və imkanlar” adlı panel müzakirəsində PAŞA Bankın İnsan Resursları üzrə Baş Direktoru Zibeydə Hacıyeva da çıxış edib. O, Qarabağda sahibkarlığın və insan kapitalının inkişafına dəstəyin Bankın fəaliyyətində mühüm yer tutduğunu vurğulayıb.
“Qarabağın bərpası və inkişafı prosesində özəl sektorun fəal iştirakı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. PAŞA Bank olaraq biz də bu istiqamətdə müxtəlif təşəbbüslər həyata keçiririk. Dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Qarabağda 70-ə yaxın kiçik və orta sahibkara dəstək göstərmiş, onların biznes və idarəetmə bacarıqlarının inkişafı üçün təlimlər təşkil etmişik. Eyni zamanda, Qarabağ Universiteti ilə əməkdaşlığımız çərçivəsində yüksək nəticələrlə universitetə qəbul olunan tələbələri kompüter avadanlıqları ilə təmin etmişik. Məqsədimiz bölgədə sahibkarlığın inkişafına, insan kapitalının gücləndirilməsinə və Qarabağın dirçəlişinə davamlı töhfə verməkdir”, – deyə Zibeydə Hacıyeva bildirib.
PAŞA Bankın Xəzər İnşaat Həftəsi ilə tərəfdaşlığı Bankın real sektorun inkişafına dəstək göstərmək, sahibkarların maliyyə resurslarına çıxışını genişləndirmək və müxtəlif sənaye sahələrində fəaliyyət göstərən bizneslər arasında əməkdaşlığı təşviq etmək istiqamətində həyata keçirdiyi fəaliyyətin davamıdır.
Qeyd edək ki, PAŞA Bank korporativ, kiçik və orta biznes müştərilərinə geniş çeşiddə maliyyə xidmətləri, o cümlədən investisiya bankçılığı, ticarətin maliyyələşdirilməsi və aktivlərin idarə olunması üzrə həllər təqdim edir.
Bank 2026-cı ildə beynəlxalq maliyyə nəşri “International Investor” tərəfindən “Azərbaycanın ən yaxşı bankı” və “Azərbaycanın ən yaxşı KOS bankı” mükafatlarına layiq görülüb. Həmçinin “Euromoney” nəşrinin “Awards for Excellence 2026” mükafatları çərçivəsində “Azərbaycanın iri korporativ biznes üçün ən yaxşı bankı” seçilib.