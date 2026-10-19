 Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI

1news Redaksiyası08:44 - Bu gün
Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

2. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

3. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

4. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

5. Koroğlu Rəhimov küçəsi, ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

6. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

7. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

8. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nömrəli məktəb-lisey istiqamətində;

9. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

10. Sabunçu-Zabrat şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

11. Mikayıl Əliyev küçəsi, Neft Emalı Zavodunun yanından "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində (dairəyə qədər);

12. Qara Qarayev prospekti, "Qara Qarayev" metro stansiyasından "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində;

13. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

14. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

15. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
137

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycana qarşı açıq çağırışlara görə daha 7 nəfər beynəlxalq axtarışa verilib – ADLAR

Cəmiyyət

DTX Masazırda avtomobilləri yandırandan birini xaricdən tutub gətirdi

Mövqe

Ermənistan sülhü uzadır, Türkiyə ilə sərhədin açılması gündəmə gəlir: Nə baş verə bilər? – Ekspertdən ŞƏRH

Mövqe

Azərbaycanda insanlar niyə gec ailə qururlar? – Psixoloq və sosioloq səbəbləri açıqladı

Cəmiyyət

Azərbaycana qarşı açıq çağırışlara görə daha 7 nəfər beynəlxalq axtarışa verilib – ADLAR

“Sabah” – “Borussiya Dortmund” oyunu ilə əlaqədar müntəzəm marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirilir

Qazaxda yaşlı qadın evində ölü tapıldı

DTX Masazırda avtomobilləri yandırandan birini xaricdən tutub gətirdi

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan informasiya resurslarına qarşı DDoS hücumlarında kommersiya xidmətindən istifadə edilib

Vaqif Abışov: “Kiminsə hay-küyü ilə dövlətin qərarı dəyişə bilməz”

“Şahinlərin Görüşü – 2026”: Təlim-məşq uçuşları icra olunub - VİDEO

Bakıda 14 küçə və prospekt təmir ediləcək

Son xəbərlər

Azərbaycana qarşı açıq çağırışlara görə daha 7 nəfər beynəlxalq axtarışa verilib – ADLAR

Bu gün, 18:28

“Sabah” – “Borussiya Dortmund” oyunu ilə əlaqədar müntəzəm marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirilir

Bu gün, 17:55

Qazaxda yaşlı qadın evində ölü tapıldı

Bu gün, 17:48

DTX Masazırda avtomobilləri yandırandan birini xaricdən tutub gətirdi

Bu gün, 17:48

“Şahinlərin Görüşü-2026” təlimində mürəkkəb taktiki manevrlər yerinə yetirilib - VİDEO

Bu gün, 17:33

Gürcüstan Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağı idxalına çəkdiyi xərci 23 %-dən çox artırıb

Bu gün, 17:24

Ermənistan sülhü uzadır, Türkiyə ilə sərhədin açılması gündəmə gəlir: Nə baş verə bilər? – Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 17:23

Mətbuat Şurası Türkiyə mediasında Azərbaycana qarşı aparılan qərəzli kampaniya barədə bəyanat yaydı

Bu gün, 17:19

“Falçılıq” adı altında dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:05

Hesablama Palatasına yeni auditor təyin edilir

Bu gün, 16:44

Kino Agentliyindən “44” filmi ilə bağlı müraciət

Bu gün, 16:12

Azərbaycanda insanlar niyə gec ailə qururlar? – Psixoloq və sosioloq səbəbləri açıqladı

Bu gün, 16:06

Sabah bütün ölkə üzrə pensiyalar ödəniləcək

Bu gün, 15:45

Bakının mərkəzində azyaşlı qızlar arasında dava olub

Bu gün, 15:32

Məhkəmə Adnan Əhmədzadə ilə bağlı yeni qərar verdi

Bu gün, 15:29

Teymur Musayev yeni nazir Anar Bayramovu Səhiyyə Nazirliyinin kollektivinə təqdim edib

Bu gün, 15:15

XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində oxucuları nələr gözləyir?

Bu gün, 15:10

Xəzərin Azərbaycana mənsub hissəsində qaçaqmal aşkar olunub - FOTO

Bu gün, 15:06

Azərbaycanın Malayziyadakı səfiri etimadnaməsini Krala təqdim edib

Bu gün, 15:00

Prezident energetikləri təltif etdi - SİYAHI

Bu gün, 14:53
Bütün xəbərlər