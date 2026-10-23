“Azərbaycanda 500-ə yaxın hindistanlı tələbə təhsil alır”
"Kadr hazırlığı çərçivəsində Hindistandan Azərbaycandakı universitetlərə və digər ali təhsil müəssisələrinə 500-ə yaxın tələbə qəbul olunub”.
1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov hindistanlı həmkarı Subrahmanyam Cayşankarla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.
Nazir humanitar əməkdaşlığa toxunaraq, 30-dan çox Hindistan filminin Azərbaycanda çəkildiyini də qeyd edib.
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