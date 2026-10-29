AMB 29 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,8945 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 2,1118 manat təşkil edib.
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