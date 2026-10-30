 Zərdabda iki avtomobil toqquşdu, 4 nəfər xəstəxanaya yerləşdirildi | 1news.az | Xəbərlər
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Zərdabda iki avtomobil toqquşdu, 4 nəfər xəstəxanaya yerləşdirildi

1news Redaksiyası11:40 - Bu gün
Zərdabda iki avtomobil toqquşdu, 4 nəfər xəstəxanaya yerləşdirildi

Zərdabda yol qəzası olub.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, rayon sakini, 1951-ci il təvəllüdlü Cavanşir Məmmədovun idarə etdiyi "Opel Astra" markalı avtomobillə, Ağdam sakini, 1988-ci il təvəllüdlü İsa Bəxtiyarovun idarə etdiyi "Kia Forte" markalı avtomobil toqquşub.

Nəticədə hər iki sürücü və sərnişin qismində olan Ağdam sakininləri -1963- ci il təvəllüdlü Vidadi Bəxtiyarov və 2011- ci il təvəllüdlü Tural Bəxtiyarov xəsarət alaraq Zərdab Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.

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