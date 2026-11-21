Mehriban Əliyeva və qızları Vyetnam mədəniyyətinə hörmət əlaməti olaraq rəsmi nahara bu ölkənin milli geyimlərində qatılıblar
Noyabrın 21-də Hanoyda Vyetnam Sosialist Respublikasının Prezidenti To Lamın və xanımı No Fon Linin adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə rəsmi nahar verilib.
1news.az xəbər verir ki, rəsmi nahardan yadda qalan bir məqam da geyim seçimi olub.
Belə ki, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva ilə Arzu Əliyeva Vyetnam mədəniyyətinə hörmət əlaməti olaraq tədbirə bu ölkənin milli geyimlərində qatılıblar.
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