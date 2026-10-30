 Maliyyə Nazirliyi oktyabrda 5 depozit hərracı keçirib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Maliyyə Nazirliyi oktyabrda 5 depozit hərracı keçirib

1news Redaksiyası15:57 - Bu gün
Maliyyə Nazirliyi oktyabrda 5 depozit hərracı keçirib

Bu ilin oktyabrında Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsi vəsaitlərinin daha səmərəli idarə olunması, xəzinə hesabının qalığından əlavə gəlirin əldə edilməsi məqsədilə 5 depozit hərracı keçirib.

1news.az nazirliyə istinadən xəbər verir ki, hərraclarda ümumilikdə xəzinə hesabının 704 milyon manat məbləğində qalığı 28 və 56 gün müddətlərinə 6,5 % orta çəkili faiz dərəcəsi ilə ölkənin kommersiya banklarında müddətli depozitlərə yerləşdirilib.

Xəzinə hesabının qalığından əlavə gəlirin əldə edilməsi mexanizmi "Vahid xəzinə hesabının qalığının idarəetməyə verilməsi Qaydaları" ilə müəyyən olunur. Maliyyə Nazirliyi bu kimi alətlər vasitəsi ilə dövlət vəsaitlərinin idarə olunmasında yeni yanaşmaların tətbiqini genişləndirməklə dövlət büdcəsində əlavə daxilolmaların formalaşdırılmasını təmin edir. Eyni zamanda, vəsaitlərin kommersiya banklarında yerləşdirilməsi bank sektorunda likvidliyin artmasına töhfə verir.

Paylaş:
97

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev kənd təsərrüfatı işçilərinin təltif edilməsi barədə Sərəncam imzalayıb

Cəmiyyət

Milli Məclisin 3 noyabrda keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Ermənistan sülh sazişinin imzalanması üçün zəruri addımlar atmalıdır

Cəmiyyət

Bakı–Balakən–Bakı qatarının hərəkəti bərpa edilir

İqtisadiyyat

Maliyyə Nazirliyi oktyabrda 5 depozit hərracı keçirib

Bakıda yeni dəmiryol stansiyaları yaradılacaq

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Azərbaycan neftinin qiyməti 125 dolları keçib

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda hotellərdə gecələmələr azalıb: Ən çox hansı ölkənin vətəndaşları qalıb? - SİYAHI

Dünya bazarında qızılın qiyməti azalıb

Qızıl və gümüş ucuzlaşıb

İpoteka kreditlərinin verilməsi qaydaları dəyişib

Son xəbərlər

Milli Məclisin 3 noyabrda keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 17:36

Ramiz Mehdiyevin AMEA üzvlüyündən çıxarılması təsdiqlənib

Bu gün, 17:30

Ceyhun Bayramov: Ermənistan sülh sazişinin imzalanması üçün zəruri addımlar atmalıdır

Bu gün, 17:19

Naxçıvanda 9 yaşlı uşaq yol qəzasında xəsarət aldı

Bu gün, 17:01

YAP Təftiş Komissiyasının sədri və sədr müavini seçilib

Bu gün, 16:50

İlham Əliyev kənd təsərrüfatı işçilərinin təltif edilməsi barədə Sərəncam imzalayıb

Bu gün, 16:25

Tramp İranla müharibənin tezliklə başa çatacağını açıqladı: "Nüvə silahı istehsal etməyəcəklərinə dair zəmanət istəyirik"

Bu gün, 16:23

Bakıda keçiriləcək "Qələbə qaçışı"na rekord sayda iştirakçı qatılacaq

Bu gün, 16:10

Maliyyə Nazirliyi oktyabrda 5 depozit hərracı keçirib

Bu gün, 15:57

Gəncədə şərti yanğınla bağlı təxliyə təlimi təşkil olunub - FOTO

Bu gün, 15:53

Fəlsəfə doktoru imtahanlarında iştirak etmək istəyənlərin nəzərinə

Bu gün, 15:34

Məryəm Üzərli ilk dəfə Bakıya gələcək - VİDEO

Bu gün, 15:13

Şəhid anası vəfat etdi

Bu gün, 15:05

Əhməd İsmayılov Liberiyanın informasiya nazirinin müavini ilə görüş keçirilib

Bu gün, 14:48

Astarada torpaq sürüşməsi baş verdi: İstinad divarları çaya aşdı - FOTO

Bu gün, 14:46

Bakıda hüquqi yardım vədi ilə dələduzluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:38

Badamdarda bağçada uşağa zorakılıqla bağlı cinayət işi başlanılıb - VİDEO

Bu gün, 14:31

Qaxda evlərdən məişət əşyaları oğurlayan şəxs tutulub

Bu gün, 14:30

Hərbi xidmətə çağırış başa çatdı

Bu gün, 14:21

İki avtomobil toqquşdu, biri səkiyə çıxdı – Bakıda qəza

Bu gün, 14:01
Bütün xəbərlər