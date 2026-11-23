İlham Əliyev TRIPP layihəsinin işə salınması münasibətilə Trampa təşəkkür edib
Prezident İlham Əliyev TRIPP layihəsinin işə salınması münasibətilə ABŞ Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə İlham Əliyevin "X" hesabında paylaşım edilib.
"Mən sizin Tramp Beynəlxalq Sülh və Rifah Marşrutu (TRIPP) layihəsinin işə salınması münasibətilə göndərdiyiniz mesajda mənə ünvanladığınız xoş sözlərə görə səmimi minnətdarlığımı ifadə etmək istərdim".
Dear President Donald J. Trump, I would like to express my sincere gratitude for the kind words you addressed to me in your message marking the launch of the Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) project. @realDonaldTrump @WhiteHouse https://t.co/VRGmL9v5E0 — Ilham Aliyev (@presidentaz) November 23, 2026
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