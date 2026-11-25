Rusiya səfiri Polşadan çıxarıla bilər
Polşanın hava məkanının pozulması ilə bağlı insidentlərin təkrarlanmasına cavab olaraq Rusiya səfirinin ölkədən çıxarılması variantı istisna edilmir.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, bunu Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski ölkə radiosunun efirində bildirib.
Bununla yanaşı, o qeyd edib ki, Rusiya tərəfi polşalı diplomata qarşı analoji addımla cavab verə bilər.
"Bu halda onlar da bizim diplomatı çıxaracaqlar. Bu, variantlardan biridir, lakin biz hələlik bunu reallaşdırmayacağıq. Biz Rusiyanın ağlını başına yığmasını, qonşularına hücum etməyi dayandırmasını və eskalasiyaya son qoymasını gözləyirik", – Sikorski deyib.
Daha əvvəl Polşanın milli müdafiə naziri Kosinyak-Kamış Rusiyaya məxsus iki raket və bir dronun ölkənin hava məkanını pozması barədə məlumat vermişdi.