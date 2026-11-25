Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Rusiyaya səfər edəcək
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə noyabrın 25-26-da Moskvaya işgüzar səfər edəcək.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Prezidentinin mətbuat katibi Aybek Smadiyarov bildirib.
Səfər çərçivəsində dövlət başçıları Qazaxıstan-Rusiya strateji tərəfdaşlığının və müttəfiqliyinin daha da möhkəmləndirilməsi perspektivlərini müzakirə edəcəklər.
Bundan əlavə, Qazaxıstan Prezidenti süni intellekt üzrə "AI Journey 2026" Beynəlxalq konfransında iştirak edəcək.
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