 Prezident Kamboca Kralına təbrik məktubu göndərib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

Prezident Kamboca Kralına təbrik məktubu göndərib

1news Redaksiyası11:34 - Bu gün
Prezident Kamboca Kralına təbrik məktubu göndərib

Prezident İlham Əliyev Kambocanın Kralı Əlahəzrət Norodom Sihamoniyə təbrik məktubu ünvanlayıb.

1news.az xəbər verir ki, təbrik məktubunda deyilir:

"Əlahəzrət,

Kamboca Krallığının milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram.

Azərbaycan ilə Kamboca arasında münasibətlərin yüksələn xətt üzrə inkişafı bizi sevindirir. Bu yaxınlarda Baş nazir cənab Hun Manetin ölkəmizə rəsmi səfəri dövlətlərarası əlaqələrimizdə yeni səhifə açaraq əməkdaşlığımızın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi üçün əlverişli zəmin formalaşdırmışdır.

İnanıram ki, sağlam təməllər üzərində qurulmuş Azərbaycan-Kamboca dostluq əlaqələri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq bundan sonra da inkişaf etməyə və möhkəmlənməyə davam edəcəkdir.

Belə bir xoş gündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Kamboca xalqına daim əmin-amanlıq və rifah arzulayıram".

Paylaş:
112

Aktual

Rəsmi

Prezident Kamboca Kralına təbrik məktubu göndərib

Siyasət

Azərbaycan bayrağının rəngləri Niaqara şəlaləsində

Cəmiyyət

Sabah Bakıda yağış, dağlıq ərazilərdə şaxta gözlənilir - PROQNOZ

Cəmiyyət

Bayram tətilində bölgə yollarında qəzalar artır - DYP-dən XƏBƏRDARLIQ

Rəsmi

Prezident Kamboca Kralına təbrik məktubu göndərib

Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında Bayraq Günü münasibətilə paylaşım edib

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Bayraq Günü münasibətilə videoçarx paylaşılıb

Türkiyə Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Pakistan Prezidenti Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin Əsasnaməsi və strukturu təsdiq edilib

Prezident və birinci xanım Zəngilanın Cahangirbəyli kəndinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak ediblər

Prezident bir qrup media nümayəndəsini təltif edib - SƏRƏNCAM

Son xəbərlər

Bakının mərkəzi küçələrində hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə yürüşlər keçirilir - FOTO

Bu gün, 13:26

Zakir Həsənov Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyətini təbrik edib

Bu gün, 13:09

İmişlidə yük maşını ilə minik avtomobili toqquşdu: İki nəfər həyatını itirdi

Bu gün, 12:49

Azərbaycan bayrağının rəngləri Niaqara şəlaləsində

Bu gün, 12:29

Sabah Bakıda yağış, dağlıq ərazilərdə şaxta gözlənilir - PROQNOZ

Bu gün, 12:04

Ağcabədidə yol qəzası: Piyada xəsarət aldı

Bu gün, 11:58

Prezident Kamboca Kralına təbrik məktubu göndərib

Bu gün, 11:34

Ölkədə yağıntılı hava davam edir: Dağlara qar, rayonlara leysan yağıb - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:30

Bayram tətilində bölgə yollarında qəzalar artır - DYP-dən XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 11:13

Aİ Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:09

Kamaləddin Qafarov: Gərək hər bir evdə Azərbaycan dövlətinin bayrağı olsun

Bu gün, 11:00

Əmtəə birjasında təbii qazın dəyəri artıb

Bu gün, 10:41

Qızıl və gümüşün qiyməti bahalaşdı

Bu gün, 10:26

Türkiyə XİN Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 10:19

Bakıda 40 yaşlı bank əməkdaşı futbol zamanı dünyasını dəyişdi

Bu gün, 09:56

Bakı-Sumqayıt yolunda ölümlə nəticələnən qəza

Bu gün, 09:29

Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında Bayraq Günü münasibətilə paylaşım edib

Bu gün, 09:13

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Bayraq Günü münasibətilə videoçarx paylaşılıb

Bu gün, 09:02

Bu gün Azərbaycanda Dövlət Bayrağı Günüdür

Bu gün, 09:00

İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğandan qardaşlıq mesajı - VİDEO

08 / 11 / 2026, 21:35
Bütün xəbərlər