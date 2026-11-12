 UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikanı, İtaliya Fransanı qəbul edəcək | 1news.az | Xəbərlər
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İdman

UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikanı, İtaliya Fransanı qəbul edəcək

1news Redaksiyası09:34 - Bu gün
UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikanı, İtaliya Fransanı qəbul edəcək

UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V tura bu gün start veriləcək.

1news.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə A və C Liqalarında səkkiz oyun keçiriləcək.

A Liqasının 1-ci qrupunda Türkiyə Belçika ilə üz-üzə gələcək. İtaliya isə Fransa seçməsini qəbul edəcək.

UEFA Millətlər Liqası

Qrup mərhələsi

V tur

A Liqası

1-ci qrup

21:00. Türkiyə - Belçika

23:45. İtaliya - Fransa

Xal durumu: Fransa - 10, İtaliya - 7, Belçika - 6, Türkiyə - 0.

3-cü qrup

23:45. Çexiya - İspaniya

23:45. İngiltərə - Xorvatiya

Xal durumu: İspaniya - 12, İngiltərə - 9, Xorvatiya - 3, Çexiya - 0.

C Liqası

1-ci qrup

23:45. Albaniya - Finlandiya

23:45. San Marino - Belarus

Xal durumu: Albaniya - 9, Belarus - 7, Finlandiya - 7, San Marino - 0.

2-ci qrup

21:00. Ermənistan - Kipr

23:45. Monteneqro - Latviya

Xal durumu: Monteneqro - 10, Kipr - 7, Ermənistan - 4, Latviya - 1.

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