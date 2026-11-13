Ağstafada iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var
Ağstafada yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
1news.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, hərəkətdə olan iki minik avtomobili toqquşub. Qəza nəticəsində 2001-ci il təvəllüdlü M. Hüseynov, 2009-cu il təvəllüdlü N. Mehtiyev, 2001-ci il təvəllüdlü K. Musayev və daha bir nəfər xəsarət alıb.
Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib və onlara yardım edilib. Hazırda vəziyyətlərinin kafi olduğu bildirilir.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib, faktla bağlı araşdırma aparılır.
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