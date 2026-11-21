Sumqayıtda Üzeyir Hacıbəyli küçəsində daha bir yol çöküb
Sumqayıt şəhərində Üzeyir Hacıbəyli küçəsində yolun daha bir hissəsi çöküb.
1news.az xəbər verir ki, hadisə yerinə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin əməkdaşları cəlb olunub.
Ərazidə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, bərpa işlərinə başlanılıb.
Qeyd edək ki, sözügedən küçədə yol örtüyünün çökməsi halları əvvəllər də qeydə alınıb. Bir neçə gün əvvəl yaranmış çökəkliklərdən biri aradan qaldırılıb, bir neçə ay əvvəl isə yolun digər hissəsində təmir işləri aparılıb. Son hadisə küçədə qeydə alınan üçüncü çökmə halıdır.
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