“Bitcoin” 56 000 dollardan aşağı düşüb
"Bitcoin"in qiyməti 24 saat ərzində təxminən 10 faiz ucuzlaşaraq 56 000 dollardan aşağı düşüb və 2024-cü ilin sentyabr ayından bəri ən aşağı səviyyəyə enib.
"Walt News" xəbər verir ki, bununla da BTC iki illik artımını itirib.
"Bitcoin" 126 000 dollardan yüksək olan rekord göstəricisindən bəri dəyərinin yarısından çoxunu, təkcə bir ay ərzində isə təxminən 30 faizini itirib.
Kriptovalyuta bazarının ümumi kapitallaşması 2 trilyon dollardan aşağı enib. Bazarda 24 saat ərzində əsasən uzun mövqelər olmaqla 1,5 milyard dollardan çox vəsait likvidasiya edilib.
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